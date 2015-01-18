توصیه چین در آستانه مذاکرات هسته ای ایران و 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایران و گروه 1+5 در مذاکرات امروز مواضع هسته ای خود را مرور کردند.

بنابر این گزارش ، مذاکرات در حالی صورت می گیرد که دولت باراک اوباما در حال لابی با کنگره است تا از تصویب دور جدید تحریم ها علیه ایران مانع شود.

این نشست که در سطح مدیران سیاسی برگزار شد به جمع بندی مذاکرات 5 روز گذشته طرف های مذاکره در سویس و پاریس از جمله دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا اختصاص داشت.

ریاست جلسه امروز را که پشت درهای بسته در مرکز هیئت دیپلماتیک اروپا در ژنو برگزار شد، خانم «هلدا اشمیت» مسئول سیاسی اتحادیه اروپا بر عهده داشت.

در این نشست وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشت و عباس عراقچی هم ریاست هیئت ایرانی را عهده دار بود که هر دو نفر از به هنگام ورود به نشست از گفتگو با خبرنگاران امتناع ورزیدند.

یک دیپلمات که خواسته است نامش فاش نشود گفت: امروز می خواهیم بررسی کنیم که نشست های مختلف ما را به کجا رسانده اند و چگونه می توانیم این مذاکرات را در سطح وسیعتری پیش ببریم.

نماینده چین در مذاکرات هم روز یکشنبه در ژنو به خبرنگاران گفت: زمان در حال کوتاه تر شدن است طرف ها با انجام دو کار باید فرصت را غنیمت بشمارند اول اینکه یک راهکار و رویکرد عملی و منعطف در پیش گیرند و دو م اینکه از خودشان حداکثر اراده سیاسی را به نمایش بگذرند.