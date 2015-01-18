حاشیه نویسی مهر از هفتمین مجلس دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین مجلس دانش آموزی روز یکشنبه در حالی در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی افتتاح شد که رئیس جمهور با وجود مکاتباتی که آموزش و پرورش برای حضور وی در این مراسم انجام داده بود حضور نیافت و حتی نماینده ای از جانب ایشان در این مراسم حضور نداشت و این مسئله با انتقاد نمایندگان دانش آموزان در مجلس رو به رو شد چرا که این مراسم در گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح می گردید.

حمیدرضا کفاش معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، حضور رئیس جمهور در شورای اقتصادی را دلیل نیامدن حسن روحانی در این مراسم عنوان کرد.

در ادامه برگزاری مراسم، برخی از نمایندگان مجلس دانش آموزی در حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی، سخنانی ایراد کردند.

انتقاد از حذف درس هنر

فرانک ضامنی نماینده دانش آموزان مازندران از حذف هنر در کتاب های درسی انتقاد کرد و گفت: کمتر دانش آموزی با معدل بالا وارد رشته های هنر می شود، چراکه بسیاری معتقدند معدل پایین ها جذب رشته های فنی و حرفه ای و کارو دانش می شودند. هنگامی که خودم با معدل 20 رشته انیمیشن را انتخاب کردم خیلی ها گفتند آخه حیف شد.

وی ادامه داد: چشم های ما به دولت تدبیر و امید است تا راه هنر باز شود.

ابراز ناراحتی از نیامدن رئیس جمهور

محمدرضا علوی نماینده دانش آموزان اصفهان سخنان خود با ابراز ناراحتی از حضور نیافتن رئیس جمهور در این مراسم آغاز کرد و گفت: امیدوارم رئیس جمهور برای عدم حضورشان دلیل موجهی داشته باشند.

وی از کمبود معلم در شهرستان ها انتقاد کرد و یادآور شد: معلمان بیشتر جذب شهرهای بزرگ می شوند و شهرهای کوچک با کمبود معلم کارآمد رو به رو هستند.

درخواست های تنها نماینده دانش آموزان استثنایی

زینب کاویانی از خراسان شمالی تنها نماینده دانش آموزان استثنایی خواستار تولید برنامه های ویژه در صدا وسیما برای دانش آموزان استثنایی، طراحی معماری و شهرسازی متناسب با شرایط دانش آموزان با نیاز های ویژه و افزایش بودجه توانبخشی و تامین سرویس ایاب و اذهاب رایگان شد.

بازنگری کتاب های دانش آموزان اقلیت

همچنین نماینده اقلیت های دانش آموزی از اصفهان به جایگاه آمد و اظهار کرد: محتواهای کتاب های دانش آموزان اقلیت به خصوص در مقطع تحصیلی متوسطه با وجود بازنگری تغییراتی نکرده و تدریس برای معلمان و فهم آن برای دانش آموزان بسیار سخت است از آقای فانی درخواست بازنگری مجدد را داریم.

قرائت پیام شهید شهرکی توسط پسرش

در ادامه مراسم افتتاح هفتمین مجلس دانش‌آموزی، محسن شهرکی اصیل پسر 9 ساله شهید عیسی شهرکی اصیل، معلمی که چندی پیش در منطقه سرباز به دست تروریست‌ها به شهادت رسید، پیام پدرش را قرائت کرد.

در این پیام محسن شهرکی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: من افتخار می‌کنم پسر شهید هستم و منتظرم امام زمان (عج) بیاید تا خون پدرم را از دشمنان اسلام که با نامردی بدن پدرم را تیرباران کردند، بگیرم. چرا این نامردان پدرم را تیرباران کردند؟ او که دوست داشت به دانش‌آموزان درس بدهد چرا باید اینگونه با او رفتار کنند تا قلب من به درد بیاید.

دوست دارم فقط یکبار دیگر پدرم بیاید و با مهربانی دستی بر سر من بکشد. آیا شما می‌توانید این کار را برایم انجام دهید؟

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به پیام پسر شهید شهرکی

پس از پایان سخنان این فرزند شهید، وزیر آموزش‌ و پرورش با پیامی از دانش آموز 9 ساله دلجویی کرد.

در پیام علی اصغر فانی عنوان شد: ‌پسر عزیز و فرزند دلبندم محسن شهرکی، ایران کشور عزیر ما به بوستانی سبز و بزرگ می‌ماند که گل‌های بسیاری در آن شکفته و به آن زینت داده است و به یقین تو یکی از آن گل‌های معطر هستی که دامان پاک میهن را آراسته‌ای و موجب افتخار شده‌ای.

اگر چه اکنون 9 ساله‌ای و صفحه‌های بسیاری از تقویم زندگی‌ات ورق نخورده اما من به عنوان پدری سالخورده و به عنوان یک معلم باور دارم که حقایق را به خوبی می‌شناسی. تو فرزند برومند یک معلم هستی. معلمی که عاشقانه چون شمع سوخت تا با سرمایه وجودش راه درست زندگی را برای شاگردان آشکار کند و به خاطر این هدف بود که پدر شما به عنوان یک معلم فداکار مورد کینه توزی دشمنان قرار گرفت.

پسرم تو بهتر از هر کسی می دانی که پدرت زنده است زنده تر از همیشه و زنده تر از همه بندگانی که می بینیم و سراغ داریم این حقیقت را قرآن بزرگترین کتاب آسمانی گواهی می دهد.

عکس یادگاری

در نهایت مراسم با گرفتن یک عکس یادگاری با حضور نمایندگان مجلس دانش آموزی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش به پایان رسید.