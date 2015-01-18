ساختار دفاعی نقطه قوت تیم ملی است/ امارات را نباید دست کم بگیریم

بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار رضایت از خط دفاعی تیم ملی ایران گفت: در دو بازی گذشته و دیدار دوستانهای که مقابل عراق بازی کردیم ساختار دفاعی تیم ملی نقطه قوت و آرامش تیم ما شده است و بازیکنان خط دفاعی ما نشان دادند که به یک هماهنگی کامل دست پیدا کرده اند و میتوانند بازی به بازی هماهنگتر و بهتر مقابل حریفان ظاهر شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به دو بردی که در مقابل بحرین و قطر بدست آوردهایم نباید مقابل امارات خود را از پیش برنده دانسته و این تیم را دست کم بگیریم. بازیکنان امارات مدتهاست که در کنار یکدیگر بازی کردند و به نوعی چشم بسته همدیگر را در زمین پیدا میکنند و خط هافبک ما همانند بازیهای گذشته نباید اجازه بازی سازی به هافبکهای امارات را بدهد که بتوانند برای مهاجمانشان که خطرناک نیز هستند موقعیت خلق کنند.
هافبک پیشین تیم ملی در خصوص نبودن بازیکنان سرخابی در ترکیب اصلی تیم ملی گفت: باید ببینیم جایگاه این دو تیم در جدول لیگ برتر کجاست. این دو تیم شرایط خوبی در جدول ندارند و اگر منطقی باشیم باید بپذیریم که مربی تیم ملی هم بدنبال این است که بتواند در این دوره از مسابقات موفق بوده حالا چه بازیکنان این دو تیم در زمین باشند و یا روی نیمکت نشسته باشند اما در مجموع بازی کردن یا نکردن آنها بستگی به نظر سرمربی تیم دارد.
وی شانس ایران را برای رسیدن به فینال کم ندانست و خاطرنشان کرد: باید منتظر نتایج سایر تیمها نیز باشیم و نمیتوانیم از هم اکنون رسیدن به فینال را پیش بینی کنیم. تیمهایی مثل ژاپن، استرالیا و کرهجنوبی نیز شانس بالایی برای رسیدن به فینال و حتی قهرمانی دارند اما به عنوان یک ایرانی امیدوارم که بتوانیم با ارائه بازیهای منطقی پس از سالها قهرمان جام ملتهای آسیا شویم.
بهتاش فریبا در پایان خاطرنشان کرد: شکست امارات دور از دسترس نیست و من به عنوان یک ایرانی امیدوارم بازیکنان دچار غرور نشده و با یک بازی حساب شده با پیروزی مقابل امارات به عنوان تیم اول به دو بعد صعود کنند.
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