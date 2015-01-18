لایحه تفریغ بودجه سال ۹۲ شهرداری تهران بررسی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در نوبت دوم جلسه روز یکشنبه شورا قرار بود گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ و تلفیق سال ۸۹ بررسی شود که به دلیل عدم حضور شهردار این لایحه بررسی نشد و اعضا تفکرات خود را در خصوص این لایحه بیان کردند.

برخی از اعضا تاکید داشتند برای تسریع بررسی لایحه تفریغ بدون حضور شهردار این موضوع بررسی شود که دو تن از اعضا به دلیل غیر قانونی بودن این موضوع صندلی های خود را ترک کردند.

اقبال شاکری عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قرار بود در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه شورای شهر تهران تفریغ بودجه سال ۹۲ بررسی شود، گفت: برخی اعضا به استناد قانون تاکید کردند شهردار تهران باید در این جلسه حاضر باشد. همچنین برخی از اعضا نیز اعلام کردند هنوز اطلاعاتی در این خصوص به آنها ارائه نشده تا بتوانند بر روی لایحه تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: به دلیل اعتراض حکیمی پور و قناعتی به جای بررسی لایحه تفریغ، ذی حسابان خلاصه گزارش تفریغ را در صحن ارائه کردند که جداولی که ذی حسابان بر اساس آن گزارش می دادند با متنی که در اختیار اعضا بود فرق می کرد که گزارش نیز نیمه تمام ماند و قرار شد در جلسات بعدی شورا با حضور شهردار تهران این موضوع بررسی شود.

شاکری با بیان اینکه تفریغ بودجه از موضوعات مهم شورای شهر است، گفت: تفریغ نشان می دهد که شهرداری چقدر از برنامه و بودجه خود انحراف داشته است.

احمد حکیمی پور یکی از اعضای معترض شورا به بررسی لایحه تفریغ سال ۹۲ شهرداری بدون حضور شهردار، گفت: طبق قانون سال ۳۴ شهرداری، لایحه تفریغ باید با حضور شهردار برگزار شود که متاسفانه بعد از ۶۰ سال این موضوع رعایت نمی شود.

وی تاکید کرد: هنوز لایحه تفریغ در اختیار تمامی اعضا قرار نگرفته و تنها کمیسیون بودجه شورا این لایحه را در اختیار داشته است.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با بیان اینکه قرار بود اردیبهشت و خرداد ماه تفریغ بودجه به شورا ارائه شود، گفت: متاسفانه این لایحه به دی و بهمن رسید که ما روزهای شلوغی را در این ماه ها طی می کنیم. در حال حاضر متمم بودجه سال ۹۳ ، بررسی بودجه ۹۴، تلفیق بودجه ۸۹ و تفریغ بودجه ۹۲ در دستور کار است که تنگی زمان سبب می شود آنطور که باید تصمیم گیری نشود.

حکیمی پور اضافه کرد: کمیسیون بودجه از کمیسیون های مهم شوراست که برخی از اعضا برای تقویت آن قصد حضور در آن را داشتند که عملا موضوع امکان پذیر نشد.