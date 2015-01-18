مواد مخدر نیاز به مبارزه ریشه ای دارد/ کشف ۴ تن مواد مخدر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت بعدازظهر یکشنبه در شورای هماهنگی با مواد مخدر استان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید نواب صفوی و یاران وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر و آسیب هایی که به عنوان بزرگترین تهدید جوانان به شمار می رود اهمیت بسزایی دارد، اظهار داشت: رویکرد فعلی وزارت کشور متناسب با اهمیت نوع مبارزه وجود دارد و این حمایت موجب دلگرمی است.

وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم مبارزه با مواد مخدر را با همکاری دستگاه های ذی ربط انجام دهیم، عنوان کرد: این تهدید آسیب رسان نسل جوان و پویای جامعه را تهدید می کند و باید با ان مبارزه قاطع داشته باشیم.

استاندار همدان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون چهار تن و ۳۵۰ کیلو مواد مخدر در استان همدان کشف شده، عنوان کرد: همچنین در حوزه پیشگیری نیز ۲۴۲ هزار نفر آموزش دیده اند.

نیک بخت با بیان اینکه در شورای تامین استان همدان جلسه ای وجود ندارد که درخصوص مبارزه با مواد مخدر و کشفیات و غیره بحث نداشته باشیم، ابراز داشت: همه دستگاه های ذی ربط در استان همدان تلاش می کنند تا مبارزه با مواد مخدر مستمر و اثر گذار باشد.

وی با بیان اینکه جوانی که شغل نداشته باشد به ازدواج، تامین مسکن و زندگی شاداب و امید بخش فکر نمی کند به همین دلیل همه سیستم اجرایی استان، دستگاه های تولیدی، بخش نظامی و امنیتی در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه اشتغال و بهبود معیشت تلاش می کنند، ادامه داد: دولت تدبیر و امید با همه مشکلاتی که در بخش بین الملل و داخل دارد اما طرح نظام سلامت را اجرا کرد و تورم را از بالای ۴۰ درصد کاهش داد.

استاندار همدان با بیان اینکه همه تلاشهای مدیران استان موجب شده در راستای همراهی و همخوانی با برنامه های دولت در استان همدان اقدامات خوبی انجام شود، عنوان کرد: امسال ماهانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ و گاهی بیش از ۹۰۰ بیمه شده جدید در استان همدان اضافه شد.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه بیمه شده های جدید جوانانی هستند که برای نخستین بار بیمه شده اند و افرادی نیستند که بیمه بودند و از کار بیکار شده و مجدد به کار برگشته باشند، عنوان کرد: یکی از راه هایی که می توان آثار اعتیار را کم کرد اشتغال است.

وی با بیان اینکه اعتیاد مهمترین آسیب و تهدید جامعه و نشات گرفته از هجمه های نرم استکبار و هدف جوانان است، بیان کرد: ۷۱ درصد آمار زندانیان مستقیم و غیر مستقیم در استان همدان با اعتیاد مرتبط است.

استاندار همدان با بیان اینکه ۵۵ درصد طلاق ها در استان با اعتیاد ارتباط دارد، افزود: مسئله مواد مخدر نیاز به مبارزه اساسی، ریشه ای و پایدار دارد.

نایب رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر استان همدان در ادامه با بیان اینکه در استان همدان ۵۸ سمن در حوزه آسیب های اجتماعی و اعتیاد فعالیت می کنند، اظهار داشت: ۴۰ سمن استان در حوزه درمان اعتیاد و ۱۸ سمن نیز در حوزه فرهنگی و پیشگیری فعال هستند.

مهرداد نادری فر با بیان اینکه کمیته مبارزه با مواد مخدر استان امسال ۹ جلسه و در هر ماه یک جلسه داشته است، عنوان کرد: چهار جلسه با نمایندگان دستگاه های دولتی و پنج جلسه با تشکل های مردم نهاد برگزار شده است.

وی با بیان اینکه درخصوص طرح هایی در راستای توسعه مشارکت مردمی در حوزه اعتیاد بحث شد، عنوان کرد: ۱۸ طرح برای توسعه مشارکت های مردمی بحث و آماده اسال به تهران است.

نایب رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه در آبان ماه امسال همایش ۸۰۰ نفر بهبود یافتگان اعتیاد در همدان برگزار شد، ادامه داد: در حال آماده سازی مقدمات برای برگزاری همایش نقش مشارکت ها در کاهش و کنترل اعتیاد در استان همدان هستیم.