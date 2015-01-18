تکمیل اورژانس هوایی در مناطق صعب العبور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در دیدار اعضای انجمن فوریت های پزشکی، ساماندهی اورژانس پیش بیمارستانی را از اولویت های وزارت بهداشت بیان کرد و گفت: در کلانشهرها به دلیل کمبود نیروی انسانی و وجود مشکلات در استخدام نیروهای جدید، از واگذاری این امور به دستگاه های دیگر مثل شهرداری، هلال احمر و پلیس استقبال می کنیم.

وزیر بهداشت همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی میان وزارت بهداشت و هلال احمر به منظور تکمیل اورژانس هوایی برای جاده های بین شهری و پایگاه های شهری تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پرسنل اورژانس 115 هیچ یک از مزایای پرسنل بیمارستانی را دریافت نکرده اند، افزود: کارانه 0.7 درصدی که از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی است، متعلق به پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی است و سقفی هم برای آن تعیین نشده است.

هاشمی در پایان بر عدم استفاده از این کارانه برای خرید لوازم و سایر هزینه ها در بیمارستان ها تاکید کرد.