عقب ماندگی ۱۵ ساله البرز در مدیریت فاضلاب/ رنج طبیعت از افزایش جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی در نشست خبری امروز خود با اهالی رسانه با بیان اینکه تنها یک شهرک صنعتی در البرز مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب استاندارد است، اعلام کرد: ۹۵ درصد از فاضلاب های خانگی البرز وارد محیط می شود، این فاضلاب ها به منابع زیر زمینی و لایه های خاک نفوذ کرده و باعث آلودگی آب شرب و خاک کشاورزی شده و در نتیجه سلامت شهروندان را به خط می اندازد.

وی افزود: متاسفانه شاهد ورود بسیاری از فاضلاب های صنعتی به سمت زمین های کشاورزی هستیم و به طور قطع محصولاتی که با فاضلاب صنعتی رشد می کنند و به مرحله برداشت می رسند آلوده بوده و مصرف آنها عوارض جدی برای سلامتی در پی خواهد داشت.

مدیر کل محیط زیست استان البرز با بیان اینکه از هشت شهرک صنعتی فعال در استان سه شهرک دولتی و پنج شهرک خصوصی هستند، تصریح کرد: به جز یکی از شهرک های صنعتی در شهرستان اشتهارد مابقی شهرک های صنعتی دارای سیستم فاضلاب نبوده و یا سیستم های موجود آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

وی اظهار داشت: به دلیل حساسیت موضوع فاضلاب از منظر زیست محیطی، محیط زیست البرز با مدیران شهرک های صنعتی که به هشدارهای محیط زیست بی توجه بوده اند برخورد داشته و تعدادی از این افراد به مراجع قضایی معرفی شده اند.

محمدی تاکید کرد: با توجه به رشد جمعیت در استان البرز محیط زیست با احداث شهرک های جدید صنعتی مخالف است و اگر شهرک جدید احداث می شود باید تمامی استانداردهای لازم را دارا باشد.

مدیر کل محیط زیست استان البرز همچنین میانگین ۱۰ برابری رشد جمعیت در البرز را نسبت به سایر استانهای کشور زنگ خطری برای استفاده از منابع طبیعی اعلام کرد و گفت: هم اکنون از منابع طبیعی موجود در استان ۳۰ برابر بیش از ظرفیت استفاده می شود و این امر بدان معناست که در سالهای آینده با مشکلات جدی در محیط زیست و تخریب منابع طبیعی مواجه خواهیم بود.