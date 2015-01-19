افزایش کشفیات شیشه در همدان/انهدام ۷۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب عصر یکشنبه در شورای هماهنگی با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه امسال یکی از اولویت های نیروی انتظامی مبارزه قاطع با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر با رویکرد طرح های محله محور است، اظهار داشت: امسال ۴۵ نقطه آلوده در استان همدان شناسایی و برخورد با خرده فروشان از دیگر اقداماتی بود که انجام شد.

وی با بیان اینکه امسال هزار و ۴۵۲ طرح پاکسازی منطقه ای در استان همدان انجام شد، ابراز داشت: در ۱۰ ماه امسال چهار تن و ۳۵۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته در ۱۰ ماه سه تن و ۲۱۲ کیلوگرم مواد مخدر در استان همدان کشف شد، بیان کرد: ۳۳۵ تن تریاک در استان همدان کشف شده است.

سردار مهدیان نسب با بیان اینکه سال گذشته ۵۰۰ گرم حشیش و امسال ۲۷۸ گرم حشیش در استان همدان کشف شد، بیان کرد: کشفیات شیشه در استان همدان ۹ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت پنج هزار و ۸۲۹ نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در استان همدان دستگیر شدند، ادامه داد: میزان دستگیری قاچاقچیان و خرده فروشان امسال ۱۲ درصد افزایش داشته است.

۷۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان همدان منهدم شده که ۴۰ درصد افزایش داشته است

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه امسال هزار و ۴۲۶ معتاد در استان همدان جمع آوری شده که نسبت به سال گذشته ۱۰۸ درصد رشد داشته است، ابراز داشت: ۷۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان همدان منهدم شده که ۴۰ درصد افزایش داشته است.

سردار محمد مهدیان نسب بابیان اینکه ۵۱۷ منطقه آلوده در استان پاکسازی شده که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته است، افزود: همچنین ۲۳ محور مواصلاتی استان شناسایی و کنترل شده است.

وی با بیان اینکه ارتقا امنیت اجتماعی ۷۰ درصد و تعداد عملیات ها ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، عنوان کرد: امسال ۱۰۴ خودرو و موتورسیکلت حامل مواد مخدر در استان همدان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه امسال ۱۴ مرحله عملیات فرا استانی انجام شده که این آمار در سال گذشته هشت عملیات بود، بیان کرد: ۲۴۲ هزار نفر در حوزه فرهنگی آموزش دیده اند و توجیه، هشدار و تذکر برای مراقبت از فرزندان به صورت عمومی در استان انجام شده است.

سردار مهدیان نسب با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ مرحله مشاوره و مددکاری پلیس در کلانتری ها برای خانواده های در معرض آسیب انجام شده است، افزود: همچنین ۴۲۰ ساعت نمایشگاه در دو حوزه برگزار شد.

وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با مواد مخدر به ۳۰ هزار نفر آموزش همگانی و چهره به چهره داده شد، عنوان کرد: همچنین ۱۳ هزار برگ بروشور درخصوص مواد مخدر و مبارزه با آن توزیع شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه در ۹ ماه امسال نسبت به سال گذشته تلاش های قابل توجهی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان همدان انجام شده است، اظهار داشت: سال گذشته در ۹ ماه شش جلسه و امسال ۱۰ جلسه مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد که ۶۶ درصد افزایش داشته است.

عبدالحسین مرادی با بیان اینکه تعداد جلسات مهم نیست بلکه کیفیت بخشی به جلسات مهم است، عنوان کرد: سال گذشته ۴۶ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ها و امسال ۶۳ جلسه برگزار شده که ۴۷ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه کمیته مقابله با مواد مخدر سال گذشته هشت جلسه و امسال ۹ جلسه برگزار کرده است، ادامه داد: کمیته حقوقی و قضایی امسال شش جلسه برگزار کرده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در استان همدان با بیان اینکه در مجموع کمیته های تخصصی در ۹ ماه امسال ۴۹ جلسه برگزار کردند که در مدت مشابه سال گذشته ۲۹ جلسه بوده است، ابراز داشت: در راستای اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر در استان همدان اقدامات ارزشمندی انجام شده است.