پروژه ساخت سدهای دیورش رودبار و لاسک شفت اجرایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان در نشست امروز،ساخت سدهای دیورش رودبار و لاسک شفت با حضور استاندار گیلان بررسی شد.

محمد علی نجفی در این نشست که معاون هماهنگی امور عمرانی، فرماندار و نماینده رودبار مدیر عامل آب منطقه‌ای، مدیر کل راه و شهرسازی و سرمایه گذار بخش خصوصی حضور داشت گفت: باتوجه به حضور وزیر نیرو در سفر روز سه شنبه به گیلان در زمینه‌ی پایداری منابع آبی استان بویژه در بخش کشاورزی بحث و گفتگو می‌شود.

وی با بیان اینکه گیلان به عنوان استانی کشاورزی و گردشگرپذیر نیازمند منابع آبی پایدار است افزود: علاوه بر پیگیری مراحل ساخت سدهای پلرود و شفارود در زمینه‌ی زمان آغاز عملیات اجرای سدهای لاسک شفت و دیورش رودبار نیز تصمیم گیری می‌شود.

استاندار گیلان با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای ساخت سدهای دیورش و لاسک گفت: سد لاسک با ظرفیت قدرت تنظیم 107 میلیون مترمکعب و سد دیورش با ظرفیت تنظیم آب 13 میلیون مترمکعب ساخته می‌شود.

نجفی با بیان اینکه مراحل صدور مجوز سد لاسک برای آغاز عملیات اجرایی پایان یافته است توضیح داد: با حمایت وزیر نیرو مجوز آغاز ساخت سد دیورش نیز صادر می شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه سد دیورش برای تأمین آب شرب شهرهای توتکابن، رستم آباد، رودبار، منجیل و لوشان ساخته می‌شود افزود: برای ساخت این سد سرمایه گذاری 100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و بخش خصوصی نیز اعلام آمادگی کرده است.

نجفی اظهار امیدواری کرد: با برطرف شدن موانع موجود ساخت این دو سد در دهه فجر اجرایی می‌شود.

گفتنی است معاون اول رئیس جمهور به منظور بهره‌برداری از چند طرح عمرانی و بررسی مسائل مهم استان سه‌شنبه به همراه جمعی از وزرا و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به گیلان سفر می‌کند