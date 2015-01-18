۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۴۱

امامی:

۴۲۰ میلیارد ریال برای توسعه بخش کشاورزی مشگین شهر اختصاص یافت

مشگین شهر- فرماندار مشگین شهر گفت: ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی این شهرستان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر یکشنبه در نشست مشترک با بهره برداران کشاورزی مشگین شهر گفت: از این مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۳۲۰ میلیارد ریال تسهیلات است.

وی با بیان اینکه کشاورزی محور اصلی توسعه در این شهرستان است، حمایت از بخش کشاورزی را ضروری دانست و به تلاش مسئولان در تحقق آن تاکید کرد.

فرماندار مشگین شهر با اذعان به  تدوین سند توسعه بخش کشاورزی اضافه کرد: هزینه کرد بهینه اعتبارات بر اساس این سند می تواند نظم و برنامه ویژه داشته باشد.

امامی علمی کردن کشاورزی در این منطقه را خواستار شد و افزود: انتظار می رود توسعه طرح های کشاورزی نیز بر اساس علوم روز و با بهره گیری از دیدگاه های کارشناسی باشد.

وی با بیان اینکه در سند توسعه بخش کشاورزی نیز بهره گیری از نگاه کارشناسی تاکید شده، تصریح کرد: توسعه این محور باید بر اساس برنامه ریزی مناسب و با نگاهی به پتانسیل های این منطقه انجام شود.

فرماندار مشگین شهر خواستار تخصیص بهینه اعتبارات حمایتی بخش کشاورزی شد و ابراز امیدواری کرد با هزینه کرد این اعتبارات طرح های قابل توجهی در این شهرستان به اجرا درآید.

محمد میرزایی ناطق

