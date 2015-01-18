۴۲۰ میلیارد ریال برای توسعه بخش کشاورزی مشگین شهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر یکشنبه در نشست مشترک با بهره برداران کشاورزی مشگین شهر گفت: از این مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۳۲۰ میلیارد ریال تسهیلات است.

وی با بیان اینکه کشاورزی محور اصلی توسعه در این شهرستان است، حمایت از بخش کشاورزی را ضروری دانست و به تلاش مسئولان در تحقق آن تاکید کرد.

فرماندار مشگین شهر با اذعان به تدوین سند توسعه بخش کشاورزی اضافه کرد: هزینه کرد بهینه اعتبارات بر اساس این سند می تواند نظم و برنامه ویژه داشته باشد.

امامی علمی کردن کشاورزی در این منطقه را خواستار شد و افزود: انتظار می رود توسعه طرح های کشاورزی نیز بر اساس علوم روز و با بهره گیری از دیدگاه های کارشناسی باشد.

وی با بیان اینکه در سند توسعه بخش کشاورزی نیز بهره گیری از نگاه کارشناسی تاکید شده، تصریح کرد: توسعه این محور باید بر اساس برنامه ریزی مناسب و با نگاهی به پتانسیل های این منطقه انجام شود.

فرماندار مشگین شهر خواستار تخصیص بهینه اعتبارات حمایتی بخش کشاورزی شد و ابراز امیدواری کرد با هزینه کرد این اعتبارات طرح های قابل توجهی در این شهرستان به اجرا درآید.