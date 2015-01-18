روزانه ۱۶۱ تن زباله در روستاهای استان قزوین تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی عصر یکشنبه در بخش دوم دوره آموزشی مدیریت پسماند روستایی که با حضور اساتید طراز اول کشور در سالن استانداری برگزار شد، اظهارداشت: در استان قزوین ۹۱۴ روستا داریم که با ۸۴۲ روستای دارای دهیاری است و در مجموع ۳۲۲ هزار نفر در این مناطق سکونت دارند.

حبیبی بیان کرد: به طور متوسط هر روستایی ۵۰۰ گرم زباله تولید می کند و اگر ساماندهی و مدیریت این پدیده مورد توجه قرار نگیرد با مشکلات زیست محیطی جدی در این زمینه روبرو خو اهیم شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین یادآورشد: در قانون شهرداری ها اولین و مهمترین وظیفه دهیاران جمع آوری پسماند، لایروبی انهار و تامین نظافت و بهداشت تعریف شده است که با افزایش جمعیت و مصرف در روستاها هم شاهد بالارفتن مصرف و تولید زباله هستیم که باید مدیریت و ساماندهی شود.

این مسئول گفت: به منظور ارتقاء توانمندی دهیاران دوره های آموزشی تخصصی در بخش های مختلف بویژه مدیریت پسماند با حضور استادان برجسته پیش بینی شده که حضور در این کلاس ها ضروری و مانند ماموریت اداری است لذا انتظار داریم دهیاران با جدیت و انگیزه در دوره ها شرکت کنند.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد زیاله های تولیدی در روستاها و شهرها قابل بازیافت و تبدیل شدن به کمپوست است که اگر روشهای این بازیافت را بدانیم و برای آن برنامه ریزی کنیم می توانیم ضمن جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و تامین فضایی شاداب و سالم برای ساکنان از زباله برای تولید کمپوست و کود و تولید محصول کشاورزی استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری یادآورشد: در راستای اجرای مفاد قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن و نیز به منظور حفظ محیط زیست کشور و کاهش آثار زیانبار تجمع پسماندهای جامد روستایی که ناشی از عدم مدیریت صحیح و بهداشتی آنهاست توجه به مدیریت پسماندهای روستایی امری ضروری است.

وی افزود: نظر به ضرورت آشنایی بخشداران با موضوعات مرتبط به حوزه مدیریت و ساماندهی پسماندها و به منظور مشارکت هر چه بهتر در این امر دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام کرده که در این دوره آموزشی با دعوت از اساتید طراز اول کشور در زمینه مدیریت پسماند اطلاعات خوبی در اختیار دهیاران قرار می گیرد.

در این دوره آموزشی مهیار صفا کارشناس مسئول خدمات عمومی و زهره ترحمی کارشناس محیط زیست مرکز مطالعات امور روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رااهای مدیریت پسماند و کاهش تولید زباله را برای دهیاران و بخشداران و اعضاء شوراهای اسلامی بازگو کردند.