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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۰۱

با صدور پیامی؛

روحانی انتخاب رئیس‌جمهور سریلانکا را تبریک گفت

روحانی انتخاب رئیس‌جمهور سریلانکا را تبریک گفت

رئیس‌جمهور در پیامی انتخاب "مایتر یپالا سیری سنا" به عنوان رئیس‌جمهور سریلانكا را تبریك گفت و ابراز امیدواری کرد که مناسبات دیرینه و دوستانه میان دو كشور بیش از پیش تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام روحانی در پیامی انتخاب "مایتر یپالا سیری سنا" به عنوان رییس‌جمهور سریلانكا را تبریك گفت و ابراز امیدواری کرد که مناسبات دیرینه و دوستانه میان دو كشور بیش از پیش تقویت شود.

متن پیام حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مایتر یپالا سیری سنا 

رییس جمهوری دموكراتیك سوسیالیستی سریلانكا

انتخاب جناب عالی را به عنوان رییس جمهور كشور دوست سریلانكا صمیمانه تبریك می گویم.

امیدوارم در فصل جدید هدایت آن كشور كه با انتخاب ملّت سریلانكا بر عهده جناب عالی گذارده شده است، مناسبات دیرینه و دوستانه میان دو كشور تقویت و همكاری های نزدیك فی مابین در زمینه های مختلف بیش از پیش گسترش یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیّت آن جناب و نیك بختی و سرافرازی دولت و ملّت سریلانكا را مسالت دارم.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران 

کد مطلب 2467667

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