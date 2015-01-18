اعلام آمادگی ترکیه برای کمک نظامی به عراق در مبارزه با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «تانر ییلدیز» وزیر انرژی ترکیه برای شرکت در نشست اقتصادی مشترک ترکیه و عراق به این کشور سفر کرد. ییلدیز پس از دیدار با «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق طی کنفرانسی مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی با بیان اینکه دو کشور همسایه همکاری های خوبی در زمینه های مختلف دارند تاکید کرد: ما در نبرد با تروریست های داعش نیز در کنار عراق هستیم و حاضریم در این راستا به نیروهای نظامی این کشور کمک کنیم.

وزیر انرژی ترکیه همچنین از ارسال صدها تریلی کمک انساندوستانه به آوارگان ناشی از درگیری نظامی داعش خبر داد. به گفته ییلدیز با قدرت گرفتن تروریست ها در عراق و سوریه، ترکیه تدابیر امنیتی را در مرزهای خود با این دو کشور تشدید کرده است.

به گفته این مقام ترک، آنکارا با اجرای سیاست های امنیتی خود از ورود حدود 7 هزار فرد مظنون به داشتن ارتباط با داعش به کشور جلوگیری و حدود هزار و 100 نفر را نیز از ترکیه اخراج کرده است.