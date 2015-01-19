باور مردم به قانون لازمه اجرایی شدن آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان آیت الله زین العابدین قربانی در دیدار هیأت بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در وزارت کشور افزود: اگر مردم به قانون باور نداشته باشند نیروی اجرایی و نظامی تا اندازه ای می تواند در اجرای آنها موفق باشد.

وی اضافه کرد خداوند برای آنکه قوانین مورد باور مردم باشد در عمق جان انسان ها که فطرت است مقدمات این باور را گذاشته است.

امام جمعه رشت با اشاره به برخی ناهنجاری ها در جامعه و تغییر رفتارها اظهار داشت: برای پیشگیری از رفتارهای ناهنجار باید فطرت را در مردم زنده نگه داشت.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان تأکید کرد: باید تلاش شود تا حالات معنوی در جامعه احیا شود.

در این دیدار محمد ملازاده رئیس هیأت بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در وزارت کشور به ارائه برنامه های وزارت کشور در این حوزه ها پرداخت.

وی گفت: تلاش داریم تا با توجه به رویکرد دولت بتوانیم زمینه های آموزش حقوق شهروندی و آشنایی مردم با فرهنگ اصیل اسلامی را گسترش دهیم.

ملا زاده اظهار داشت: یکی از ضرورت ها در این زمینه همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی است و همه باید در این مسیر همراه شوند.

یونس رنجکش سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان و دبیر کارگروه های عفاف و حجاب و حقوق شهروندی گیلان نیز در این جلسه به تشریح برخی اقدامات این اداره کل پرداخت.

وی توضیح داد: آموزش در جامعه از اولویت های برنامه این اداره کل است و تاکنون تلاش داشته ایم تا در سطوح مختلف نسبت به آموزش همگانی اقدام کنیم.