  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰

آیت الله قربانی:

باور مردم به قانون لازمه اجرایی شدن آن است

باور مردم به قانون لازمه اجرایی شدن آن است

رشت - نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت گفت: قانونی قابل اجراست که با باور و اعتقاد همراه باشد تا مردم به آن عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان آیت الله زین العابدین قربانی در دیدار هیأت بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در وزارت کشور افزود: اگر مردم به قانون باور نداشته باشند نیروی اجرایی و نظامی تا اندازه ای می تواند در اجرای آنها موفق باشد.

وی اضافه کرد خداوند برای آنکه قوانین مورد باور مردم باشد در عمق جان انسان ها که فطرت است مقدمات این باور را گذاشته است.

امام جمعه رشت با اشاره به برخی ناهنجاری ها در جامعه و تغییر رفتارها اظهار داشت: برای پیشگیری از رفتارهای ناهنجار باید فطرت را در مردم زنده نگه داشت.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان  تأکید کرد: باید تلاش شود تا حالات معنوی در جامعه احیا شود.

در این دیدار محمد ملازاده رئیس هیأت بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در وزارت کشور به ارائه برنامه های وزارت کشور در این حوزه ها پرداخت.

وی گفت: تلاش داریم تا با توجه به رویکرد دولت بتوانیم زمینه های آموزش حقوق شهروندی و آشنایی مردم با فرهنگ اصیل اسلامی را گسترش دهیم.

ملا زاده اظهار داشت: یکی از ضرورت ها در این زمینه همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی است و همه باید در این مسیر همراه شوند.

یونس رنجکش سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان و دبیر کارگروه های عفاف و حجاب و حقوق شهروندی گیلان نیز در این جلسه به تشریح برخی اقدامات این اداره کل پرداخت.

وی توضیح داد: آموزش در جامعه از اولویت های برنامه این اداره کل است و تاکنون تلاش داشته ایم تا در سطوح مختلف نسبت به آموزش همگانی اقدام کنیم.

کد مطلب 2467673

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها