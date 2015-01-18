علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با مثبت ارزیابی کردن وضعیت تیم ملی گفت: من مطمئن هستم که فردا تیم ملی قادر است از سد تیم ملی فوتبال امارات بگذرد چرا که از وضعیت اردو اطلاع دارم و می‌دانم که بچه‌ها چه روحیه بالایی دارند.

وی افزود: پیش بینی من این است که با نتیجه ۲ بر صفر بازی را می‌بریم و به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود می‌کنیم.

کفاشیان در پاسخ به این سئوال که قبلا اعلام کرده بود دوست دارد با ژاپن بازی کنیم تا عراق، و حالا چرا اصرار به صدرنشینی دارد گفت: در این مورد قبلا گفتم که دوست دارم که با ژاپن بازی کنیم اما برای تیمی که قصد موفقیت دارد هیچ فرقی بین تیم‌ها وجود ندارد. چه عراق، چه اردن و چه ژاپن. هر یک از این بازی‌ها برای ما یک فینال است و ما باید از سد رقیب خود بگذریم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اخبار حاشیه‌ای تیم ملی که عنوان شده است پلیس استرالیا مشکلاتی را برای کاروان ایران بوجود آورده خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان این صحبت‌ها صحیح نیست من به تازگی با سرپرست تیم صحبت کردم و متوجه شدم هیچ مشکلی بین جواد نکونام و پلیس استرالیا بوجود نیامده است. میزبانی آنها خوب است و هیچ کارشکنی تا امروز رخ نداده است.

وی در مورد احتمال سفر خودش به استرالیا و اینکه گفته می‌شود در صورت صعود ایران در جمع چهار تیم مجددا به این کشور سفر می‌کند، تصریح کرد: اول اجازه دهید ما به جمع چهار تیم صعود کنیم و بعد از آن ببینم آیا حجم کارها اجازه سفر به استرالیا را به من می‌دهد یا نه. کارهای زیادی پیش روی داریم که روی زمین مانده است اول باید آنها را انجام دهیم سپس اگر وقت شد حتما به جمع ملی‌پوشان ملحق می‌شوم.