عکاسان برتر «ما می توانیم» جایزه می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه و معرفی نفرات برگزیده هشتمین جشنواره سراسری عكس «ما می توانیم» روز دوشنبه 29 دی ساعت 16 در گالری شماره 1 خانه عكاسان برگزار می شود.

آثار این نمایشكاه كه از مجموع بیش از 1000 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شدند توسط مسعود زنده روح كرمانی، سید عباس میرهاشمی و محمد ستاری مورد ارزیابی قرار گرفت.



این جشنواره فراخوان خود را با موضوعات تلاش ها و پیشرفت های علمی، هنری، ورزشی، صنعت و تكنولوژی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتشر كرد و در آن قرار است به نفرات اول تا سوم برگزیده به ترتیب مبلغ 20 میلیون ریال، 15 میلیون ریال و 10 میلیون ریال اهدا شود.