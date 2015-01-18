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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۳۳

عکاسان برتر «ما می توانیم» جایزه می گیرند

عکاسان برتر «ما می توانیم» جایزه می گیرند

افتتاح آثار و معرفی نفرات برتر هشتمین جشنواره سراسری عكس «ما می توانیم» 29 دی در گالری شماره 1 خانه عكاسان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه و معرفی نفرات برگزیده هشتمین جشنواره سراسری عكس «ما می توانیم» روز دوشنبه 29 دی ساعت 16 در گالری شماره 1 خانه عكاسان برگزار می شود.

آثار این نمایشكاه كه از مجموع بیش از 1000 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شدند توسط مسعود زنده روح كرمانی، سید عباس میرهاشمی و محمد ستاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

این جشنواره فراخوان خود را با موضوعات تلاش ها و پیشرفت های علمی، هنری، ورزشی، صنعت و تكنولوژی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتشر كرد و در آن قرار است به نفرات اول تا سوم برگزیده به ترتیب مبلغ 20 میلیون ریال، 15 میلیون ریال و 10 میلیون ریال اهدا شود.

کد مطلب 2467678

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