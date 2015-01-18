توسعه گردشگری مهمترین هدف سند توسعه بناب است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بناب به تصویب سند توسعه و تدبیر این شهرستان اشاره کرد و گفت: اجرای الگوی کشت، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بناب و توسعه گردشگری هسته های کلیدی سند تدبیر و توسعه بناب بوده و انتظار می رود ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چرخهای توسعه بناب را بحرکت در آورد.

وی شاخص ترین برنامه را در این سند توسعه برگزاری جشنواره ملی کباب در سال 94 در شهرستان بناب اعلام کرد و گفت: امیدواریم با برگزاری این جشنواره شاهد جذب گردشگران زیادی در این شهرستان باشیم.

فرج اللهی افزایش میزان صادرات غیرنفتی از این شهرستان را از جمله اهداف این طرح اعلام کرد و یادآور شد: طی 9 ماهه گذشته سال 27 هزار تن محصولات کشاورزی از این شهرستان به خارج از کشور صادر شده که رتبه اول استان آذربایجان شرقی را بخود اختصاص داده است و امیدواریم تا پایان سال 96 این میزان صادرات به بیش از 37 هزارتن افزایش یابد.

حمایت از تولیدکننده در اولویت قرار گیرد

در ادامه فرماندار بناب با اشاره به کاهش قیمت نفت بر صرفه جویی در هزینه های جاری و عمرانی تاکید کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی حمایت از تولیدکننده و سرمایه گذاران ضروریست بیش از پیش در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.

ولی الله فرج اللهی کاهش شدید قیمت نفت را تهدیدی برای کشور عنوان کرد و در عین حال فرصتی دانست برای خارج شدن بودجه کشور از اتکای تک محوری نفت.

وی در تشریح سخن خود گفت: باتوجه به افت شدید قیمت نفت در سال 94 بی شک در بوجه عمرانی و جاری با چالش بزرگی مواجه خواهیم بود مگر آنکه از این فرصت استفاده کرده و بودجه کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم و در این راستا ضروریست در نخستین قدم از تولید کنندگان و سرمایه گذاران حمایت کنیم.

فرماندار بناب بر لزوم حمایت از تولیدکننده و سرمایه گذار تاکید کرد: با بهره گیری از پتانسیل های مختلف موجود و فراهم سازی زیرساختها، می توان بحرانی را که کاهش قیمت نفت می تواند کشور را تهدید کند را پشت سر گذاشت و در این راستاحمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان باید در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد و از رؤسای بانکها و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان انتظار می رود نهایت همکاری را با سرمایه گذاران بعمل آورند.

فرج اللهی با تأکید بر انجام صرفه جویی در هزینه های جاری و عمرانی اظهار امیدواری کرد با لطف خداوند و تلاش تیم مذاکره کننده مذاکرات در حال انجام منتج به نتیجه شود و شاهد حل مشکلات باشیم.

دستاوردها و مشکلات در ایام دهه فجر برای مردم بازگو شود

فرماندار بناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: این ایام بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی به مردم است و امید است در کنار بیان دستاوردها، مشکلات مردم نیز بازگو شود تا مردم را در جریان امور قرار گیرند.

وی همچنین بر مردمی برگزار کردن برنامه های این دهه تأکید کرد.

فرج الهی همچنین اضافه کرد: همزمان با این ایام 13 پروژه عمرانی با صرف اعتباری بالغ بر200 میلیارد ریال در این شهرستان مورد بهره برداری قرارخواهدگرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رعایت نظم و انضباط اداری و طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات تصریح کرد: بنده روی این موضوع حساسیت ویژه ای دارم و بر اساس آمار سال 92 شهرستان بناب از جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع رتبه 18 استان را بخود اختصاص داده است که این آمار برازنده شهرستان بناب نیست.

فرماندار بناب تأکید کرد: هر مسئولی که نظم و انضباط اداری و تکریم ارباب رجوع را رعایت نکند، برکنار خواهد شد.

فرج اللهی اظهارداشت: من متأسفم ازاینکه شنیده می شود رئیس اداره ای برای خارج کردن مراجعه کننده ای از اداره خود از همکار زیرمجموعه خود کمک نیز می گیر.!

وی نیروی انتظامی را مکلف کرد با مسئولانی که در خارج از وقت اداری به همراه خانواده با خودرو اداری تردد می کنند، آنها را متوقف کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب همچنین با بیان اینکه برخی از مسئولان به زیرمجموعه های خود اشراف کافی ندارند، از اداره صنعت، معدن و تجارت خواست با افزایش بازرسان خود با نانوایان متخلف برخورد نمایند. چراکه در خصوص نان هیچگونه قصوری قابل گذشت نیست.

فرج اللهی با تأکید مجدد بر حضور مسئولان در جلسات معارفه، از زحمات مسئولان قبلی تقدیر و تشکر کرد و سپس آقایان عباس زاده، راحلی و آشام را به ترتیب بعنوان مسئولان جدید نیروگاه حرارتی سهند، اداره اوقاف و امورخیریه و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بناب معرفی کرد.