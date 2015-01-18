نگرش بانوان باید به زایمان طبیعی و ترس آنان عوض شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهام مبشری شامگاه یکشنبه در جلسه با اصحاب رسانه استان در بیمارستان صیاد شیرازی اظهار کرد: تاکنون برای تغییر این نگرش در بیمارستان های استان که زایمان طبیعی در آن انجام می شود زایمان طبیعی و نحوه مراقبت در دوارن بارداری را آموزش داده ایم.

وی با بیان این که در ارجحیت زایمان طبیعی نسبت به سزارین حرفی وجود ندارد، گفت: کاهش خون ریزی و آسیب مادر، برگشت سریع مادر به حالت طبیعی پس از زایمان،احساس خوشايند از توانايي در زايمان طبيعي، احساس مشارکت در زايمان و درک نحوه تولد نوزاد، احساس برقراري ارتباط فوري و پيوند احساسي با نوزاد پس از وضع حمل از جمله فواید زایمان طبیعی است که مادران باید مد نظر قرار دهند.

دکتر مبشری بیان کرد: روش های بسیاری را در بیمارستان صیاد برای کم کردن درد زایمان طبیعی داریم که از جمله آن ها روش اپی دورال و استفاده از آب گرم و قدم زدن و توپ های زایمان است.

وی تصریح کرد: تاکید ما بر این است تا خانم ها در دوران بارداری و حتی قبل از این که اقدام به بارداری کنند مراقبت های لازم را انجام دهند و در بیمارستان ها هم امکانات لازم برای زایمان بی درد فراهم است و زنان باید از این امکان برای سلامتی بیشتر خود استفاده کنند.

تعرفه زایمان طبیعی نسبت به سزارین بالاتررفته است

رییس گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه با بیان این که تعرفه زایمان طبیعی نسبت به سزارین بیشتر شده است گفت: برای اینکه توصیه ای از جانب پزشکان متخصص برای بیماران در خصوص سزارین انجام نشود اقداماتی چون سنجش آمار زایمان های طبیعی و سزارین هر پزشک در دستور کار قرار دارد که ارزیابی می شود.

مبشری با اشاره به این که تعداد حاملگی های پرخطر که شامل حاملگی های زودرس و یا مادران حامله با بیماری هایی چون دیابت و فشار خون افزایش پیدا کرده، گفت: غیر از این موارد خاص پیشنهاد ما برای خانم هایی که مشکلی ندارند در روش زایمان، زایمان طبیعی است.

وی افزود: هدف ما ایمنی زایمان برای مادر و کودک است و در این راستا یک تیم پزشکی شامل دکتر، پرستار و ماما و متخصص بیهوشی مادر را در حین زایمان همراهی می کنند تا بهترین و کم درد ترین زایمان را داشته باشد.

مبشری بیان کرد: از زمان طرح تحول سلامت هر سه ماه در بیمارستان صیاد شیرازی کاهش دو و نیم درصدی سزارین را شاهد بودیم و در زنانی که با بارداری اول برای زایملت به بیمارستان مراجعه کردند کاهش زیر 20 درصد میزان سزارین را داشتیم که آمار قابل قبولی است.