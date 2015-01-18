"هیهات من الذله" شعار شهید نواب صفوی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا مرتضوی شامگاه یکشنبه در آئین بزرگداشت پیشاهنگ جهاد و شهادت شهید نواب صفوی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) میامی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: در قرآن کریم خداوند متعال پس از شهادت دادن به یگانگی خودش، پیامبران و ملائکه به صاحبان علم اشاره می کند و این نشان از جایگاه ویژه علما در نزد خداوند متعال است.

مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه شاهرود همچنین با بیان حدیثی از رسول اکرم (ص) به فرق بین عالم و عابد اشاره و تصریح کرد: حضور علما در صحنه های مختلف نقطه قوت آنان در مقایسه با عابدانی است که فقط عبادت می کنند و در سایر مسائل حضور ندارند.

مرتضوی همچنین با اشاره به شهادت شهید نواب صفوی در روز ۲۷ دی ماه سال ۳۴ خاطر نشان کرد: اگر امروز نامی از این عالم بزرگوار زنده است به این دلیل است که بدعت ها را از بین برد.

مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه شاهرود تصریح کرد: عالم بدعت ها را ریشه کن می کند در صورتی که عابد به اینگونه مسائل توجهی ندارد.

وی با بیان اینکه شهید نواب صفوی از دوران جوانی فردی شجاع و بصیر بود گفت: این شهید که از شاگردان آیت الله مدرس، علامه امینی و ... بوده است و همانند اساتیدش درس خود را از مکتب اهل بیت(ع) و امام حسین(ع) فرا گرفت و شعار همیشگی او نیز "هیهات من الذله"بود.

مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران با تلاش و مجاهدت های امام راحل(ره) شهدا و افرادی که نقش موثری در پیروزی انقلاب داشتند تصریح کرد: هر خدمتی که در این نظام صرورت می گیرد ثواب اول آن برای این عزیزان است و هر عزتی که ما داریم از خون شهداست.

وی درخاتمه یاد آور شد: دین مبین اسلام به راحتی به دست ما نرسیده است و بسیاری از برادران و خواهران ما شکنجه ها را تحمل کردند و امروز بیاد قدردان زحمات این عزیزان باشیم.