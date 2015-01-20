پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت برگزاری همایشهای مشترک میان گروههای اصولگرایی اظهار داشت: کنگرهای که اخیرا توسط جمعیت ایثارگران برگزار شد در واقع نشست مشترک رهپویان، ایثارگران، پایداری و موتلفه بود و این تلقی ایجاد شد که چنین نشستهایی میتواند در فرآیند وحدت و ائتلاف اصولگرایان تاثیرات مثبتی داشته باشد.
وی افزود: این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد تا بشود چنین همایشهای مشترکی را توسعه داد چراکه این نشست ها میتواند نقش تعیین کنندهای را در نزدیکی سلایق و افکار اصولگرایان داشته باشد.
سروری با بیان اینکه امروز مهمترین موضوعی که در دستور کار اصولگرایان قرار دارد بحث انسجام، اتحاد و ائتلاف است گفت: باید آن ضعفی که در انتخابات 92 بوجود آمد و اصل رقابت را در جریان اصولگرایی کاملا درونی کرد و نتوانست مدل وحدت را ترسیم کند آسیب شناسی شود چراکه تمام گرفتاریها و شکستها از همین نقطه ایجاد شد و به نظر من این مسائل در میان اصولگرایان باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز نشستها و برنامه ریزیهای خوبی صورت گرفته که کافی نیست و هنوز نقاط گسستی وجود دارد، اما فرآیند طی شده تا الان امیدوار کننده بوده است.
سروری برگزاری جلسات مشترک را از جمله مهمترین برنامه اصولگرایان دانست و افزود: جمعیت رهپویان در این زمینه اولویت اول خود را بر این موضوع گذاشته و معتقد است انسجام و وحدت، ارزش فدا کردن بسیاری از امتیازاتی که یک تشکیلات میتواند داشته باشد را دارد.
وی تاکید کرد: این مهم امروز در حال شکلگیری است اما تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسیده است، رسانهای کردن آن مشکل ایجاد میکند؛ به همین دلیل این اقدامات در حال بررسی است و می توان به ضرث قاطع گفت امیدهای زیادی در راستای تحقق وحدت ایجاد شده و انعطافهای خیلی خوبی در تشکلها و شخصیتهای اصولگرا بوجود آمده است.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی موضوع وحدت را مساله مشترک همه گروههای اصولگرایی دانست و افزود: البته رسیدن به روشهای ائتلاف و وحدت نقطهای است که باید در آن به ادبیات مشترک رسید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جلسات مشترک پایداری و رهپویان در حال برگزاری است یا خیر گفت:بله؛ این نشستها با همه گروهها ادامه خواهد داشت و منحصر به یک گروه نیست و ما احساسمان بر این است که مجموعه اصولگرایی از انتخابات 92 عبرت خوبی گرفته و به این نتیجه رسیده که روند گذشته روند اشتباهی بوده است.
سروری با بیان اینکه نشست با همه گروهها در یک فرآیند ثبت در حال پیشروی است اظهار داشت: هنوز نقاط ابهام و افتراق وجود دارد ولی هر روز امیدواریها در رسیدن به انسجام بیشتر میشود.
قائم مقام جمعیت رهپویان همچنین با اشاره به تهیه منشوری برای وحدت در جریان اصولگرایی گفت: این احساس بوجود آمده است که ما در منشور، در مدل، در روشها و تاکتیکها و رسیدن به اهداف باید متناسب و با شرایط موجود برنامهریزی کنیم و قطعا منشور 12 گانه اصولگرایی که در جریان انتخابات مجلس نهم نیز تدوین شد، دستمایه خوبی برای تهیه این مدل و منشور جدید خواهد بود.
وی تاکید کرد: منشور 12 گانه اصولگرایی کنار گذاشته نخواهد شد بلکه با توجه به شرایط و مقتضیات فعلی تکمیلتر میشود.
نظر شما