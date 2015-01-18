جاذبه های گردشگری علی آبادکتول می تواند باعث توسعه منطقه شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری مفرد شامگاه شنبه در نشست خبری با رسانه ها، گفت: رکود و تورمی که استکبار جهانی برای کشور ما به وجود آورده است خوشبختانه با تلاش و مقاومت مردم و همت مسئولان با درایت دولت تدبیر و امید در مسیر برطرف شدن قرار گرفته است.

وی افزود: امیدواریم که تدابیر دولت به ویژه در حوزه لایحه خروج از رکود بتواند کشور و استان و شهرستان ما را از وضعیت کنونی خارج کرده و شاهد توسعه همه جانبه کشور باشیم.

فرماندار علی آباد کتول خاطرنشان کرد: شهرستان علی آباد کتول جاذبه های بسیاری از جمله آبشار زیبای کبودوال را دارد که امیدواریم از این جاذبه ها بتوانیم برای توسعه هرچه بیشتر شهرستان به خصوص در حوزه صنعت معدن و تجارت استفاده کنیم.

تجری همچنین گفت: امیدواریم با همکاری مستمر در حوزه توسعه سرمایه گذاری، اشتغال، تنظیم بازار و حفظ آرامش در بازار به موفقیت های چشمگیری دست یابیم.