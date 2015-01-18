به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای و دانشگاه خلیج فارس بوشهر در راستای اجرای طرح کارآفرینی، کارورزی و اشتغال مهارت محور دانشجویان، عصر یکشنبه با حضور مقامات ارشد دو دستگاه به امضا رسید.

رئیس دانشگاه خلیج فارس عصر یکشنبه در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشجویانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند باید مهارت مناسبی را برای حضور در بازار کار فرا گرفته باشند تا عملکرد مطلوبی در محیط کار داشته باشند.

دکتر عبدالمجید مصلح با اشاره به امضای تفاهم همکاری دانشگاه خلیج فارس با اداره کل آموزش فنی وحرفه ای، اذعان داشت: امیدواریم با عمل به مفاد این تفاهم‌نامه به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توجه به مفاهیم عملیاتی در کنار دروس تئوری دانشگاهی از دغدغه های اصلی دانشگاه است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه به شکل مطلوب و با کیفیت نیازهای مهارتی دانشجویان تامین شود.

وی تاکید کرد: در مرحله نخست، برگزاری دوره نرم افزاری تخصصی برای دانشجویان گروه های عمران، مکانیک، نفت و همچنین دوره های فنی تخصصی را برای دانشجویان برق و شیمی انجام شود.