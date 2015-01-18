اعضای شورای اسلامی شهر بناب با استعفای شهردار موافقت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رهبرفام عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این جلسه همچنین آقای مالک فردوسی بعنوان سرپرست شهرداری بناب انتخاب شد.

استعفای شهردار بناب در حالی در نشست شورای اسلامی شهر بناب مطرح شده است که برزگرجلالی شهردار بناب همزمان با تشکیل جلسه شورا به همراه مسئولان قسمتهای مختلف شهرداری در محله رسالت این شهرستان حضور یافته و در جلسه ارتباط مستقیم با مردم مشکلات این محله را مورد بررسی و رسیدگی قرار می دهند.

مسعود برزگرجلالی در بهمن ماه سال 1392 با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر بناب بعنوان شهردار انتخاب و طی شش ماهه گذشته به جهت بروز اختلاف با برخی اعضای این شورا چندین بار تا حد استیضاح پیش رفت اما شورای شهر بناب موفق به برکناری وی نشد.

شهرستان بناب با 140 هزار نفر جمعیت در 120 کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.