به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان سمنان، سعید قدس با بیان اینکه سهمیه کاهش پیک بار سال آینده استان سمنان ۲۸ مگاوات تعیین شد افزود: این میزان کاهش برای سه حوزه مدیریت مصرف، بهره برداری و خدمات مشترکین است که به ترتیب پنج و ۳.۴، ۲۰ مگاوات برای هر بخش است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی لازم برای گذر موفق از این زمینه انجام شده است گفت: با مشارکت مناسب مشترکان و تلاش کارکنان شرکت توزیع برق استان، طرح کاهش پیک بار در تابستان امسال به نحو مطلوبی اجرایی شد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان سمنان تصریح کرد: به منظور پیشگیری از رشد فزاینده مصرف برق، کاهش نیاز به سرمایه گذاری کلان و افزایش کارایی شبکه برق که به برنامه ریزی درخصوص روش ها و فعالیت هایی که منجر به تقلیل سریع حجم تقاضا و همچنین کنترل نیاز مصرف به ویژه در ایام اوج بار می شود، طرح کاهش پیک بار عملیاتی می شود.

قدس در خاتمه افزود: نیاز مصرف ایام پیک مصرف، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از خاموشی های احتمالی در تابستان، از مهمترین اهداف اجرایی این طرح است.