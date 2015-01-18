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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۰۸

ضمیر:

ساماندهی نخبگان دانش آموز گلستان اولویت شورای آموزش پرورش باشد

ساماندهی نخبگان دانش آموز گلستان اولویت شورای آموزش پرورش باشد

گمیشان - فرماندار گمیشان گفت: شورای آموزش و پرورش ساماندهی نخبگان دانش آموز استان را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، امانگلدی ضمیر شامگاه یکشنبه در نشست با رسانه های استان که به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش، گفت: ساماندهی و شناسایی نخبگان دانش آموز و حل مشکلات این عزیزان در اولویت کاری شورا و آموزش و پرورش باشد.

وی افزود: آموزش و پرورش یک نهاد فرهنگی است و توجه به این نهاد باعث رشد و ارتقاء آموزش در سطح کشور می شود.

وی اظهار کرد: خلقت انسان بر مبنای کمک به دیگران است و بر همین اساس انسان بعنوان خلیفه الله بر روی زمین نهاده شده است و شناخت خود در حقیقت شناخت خداوند است بنابراین تلاش دانش آموزان در جهت جامعه ای پویا انجام گیرد.

ضمیر تصریح کرد: این شورا عرصه تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر مقدس تعلیم و تربیت است.

کد مطلب 2467701

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