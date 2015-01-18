ساماندهی نخبگان دانش آموز گلستان اولویت شورای آموزش پرورش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امانگلدی ضمیر شامگاه یکشنبه در نشست با رسانه های استان که به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش، گفت: ساماندهی و شناسایی نخبگان دانش آموز و حل مشکلات این عزیزان در اولویت کاری شورا و آموزش و پرورش باشد.

وی افزود: آموزش و پرورش یک نهاد فرهنگی است و توجه به این نهاد باعث رشد و ارتقاء آموزش در سطح کشور می شود.

وی اظهار کرد: خلقت انسان بر مبنای کمک به دیگران است و بر همین اساس انسان بعنوان خلیفه الله بر روی زمین نهاده شده است و شناخت خود در حقیقت شناخت خداوند است بنابراین تلاش دانش آموزان در جهت جامعه ای پویا انجام گیرد.

ضمیر تصریح کرد: این شورا عرصه تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر مقدس تعلیم و تربیت است.