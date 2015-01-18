به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان، علیرضا جراحی عصر یکشنبه ضمن بیان اینکه پروژه خط تغذیه گازرسانی به روستای فرومد میامی ۷۷درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: این خط تغذیه گازرسانی به شش روستای منطقه فرومد در شرقی ترین خطه این استان در حال اجراست.

وی افزود: پروژه گازرسانی به مجموعه روستاهای فرومد به منظور گازرسانی به روستاهای فیروزآباد پایین، فیروزآباد بالا، کلاته میرعلم، استربند، کلاته سادات و فرومد با مجموع ۸۰۴ خانوار در دو مرحله شامل اجرای خط تغذیه و اجرای شبکه داخلی این روستاها تعریف شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان افزود: مرحله اول این پروژه شامل اجرای خط تغذیه به طول بیش از ۱۵ هزار و ۷۱۴ متر و نصب یک ایستگاه تقلیل فشار ۱۰ هزار مترمکعب بر ساعت سی جی اس و دو باب ایستگاه تقلیل فشار پنج هزار مترمکعب بر ساعتی تی بی اس بدون تأخیر و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

جراحی در خاتمه گفت: مجموع سرمایه گذاری برای هر دو مرحله این پروژه بیش از ۶۲ میلیارد است و با اتمام هر این پروژه در مجموع ۸۰۴ خانوار ساکن در این روستاها از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.