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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۸:۳۸

تیم والیبال کاله جوان از سد حریف نیشابوری گذشت

تیم والیبال کاله جوان از سد حریف نیشابوری گذشت

آمل - نماینده مازندران درهفته یازدهم لیگ دسته اول والیبال انتقام شکست بازی رفت را از حریف نیشابوری خود در آمل گرفت و از سد این تیم گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان حسین کاظمی در تیم کاله جوان شامگاه یکشنبه توانستند با نتیجه سه بر صفر تیم شهرداری نیشابور را باشکست بدرقه کنند.

تیم والیبال کاله جوان درست نخست این دیدار توانست با نتیجه ۲۵بر به سود خود به پایان برساند اما در ست دوم شهرداری چی های نیشابوری به خودشان آمدند و در یک بازی نزدیک با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ بازی را به میزبان واگذار کردند و در ست سوم این بازی کاله جوان برتری خود را به حریف دیکته کرد و در پایان با نیجه ۲۵ بر ۱۶به پیروزی دست یافت.

تیم والیبال کاله جوان با ۲۷ امتیاز در صدر جدول لیگ دسته اول باشگاه های کشور قرار گرفت.

کد مطلب 2467706

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