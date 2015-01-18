۱۰۰ طرح معماری در مجتمع فرهنگی و هنری بروجرد به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد، نادر ارجمندی از برپایی نمایشگاه آثار تخصصی معماری خبر داد و اظهار داشت: برای نخستین بار است که نمایشگاه آثار تخصصی معماری در این شهرستان در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: نخستین نمایشگاه آثار تخصصی معماری موسسه طراحان و بنا کنندگان رواق با عنوان "بیایید خانه ای زیبا داشته باشیم" از امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه در مجتمع فرهنگی و هنری دکتر عبدالحسین زرین کوب بروجرد برپا شده است.

ارجمندی تصریح کرد: این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ طرح داخلی، نمای ساختمان و طرح های تخصصی معماری، طراحی دکوراسیون و طراحی داخلی در محل مجتمع فرهنگی و هنری دکتر دکتر عبدالحسین زرینکوب به نمایش درآمده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد افزود: علاقمندان به هنر طراحی تخصصی معماری می توانند تا دوم بهمن ماه سالجاری همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۶ تا ۱۹ بعدازظهر برای بازدید به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد مراجعه و از این نمایشگاه دیدن کنند.