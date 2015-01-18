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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۴۴

ارجمندی خبر داد:

۱۰۰ طرح معماری در مجتمع فرهنگی و هنری بروجرد به نمایش درآمد

۱۰۰ طرح معماری در مجتمع فرهنگی و هنری بروجرد به نمایش درآمد

بروجرد- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد از نمایش ۱۰۰ طرح معماری در مجتمع فرهنگی و هنری دکتر عبدالحسین زرین کوب این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد، نادر ارجمندی از برپایی نمایشگاه آثار تخصصی معماری خبر داد و اظهار داشت: برای نخستین بار است که نمایشگاه  آثار تخصصی معماری در این شهرستان در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: نخستین نمایشگاه آثار تخصصی معماری موسسه طراحان و بنا کنندگان رواق با عنوان "بیایید خانه ای زیبا داشته باشیم" از امروز یکشنبه  ۲۸ دی ماه در مجتمع فرهنگی و هنری دکتر عبدالحسین زرین کوب بروجرد برپا شده است.

ارجمندی تصریح کرد: این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ طرح داخلی، نمای ساختمان و طرح های تخصصی معماری، طراحی دکوراسیون و طراحی داخلی در محل مجتمع فرهنگی و هنری دکتر دکتر عبدالحسین زرینکوب به نمایش درآمده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد افزود: علاقمندان به هنر طراحی تخصصی معماری می توانند تا دوم بهمن ماه سالجاری همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۶ تا ۱۹ بعدازظهر برای بازدید به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد مراجعه و از این نمایشگاه دیدن کنند.

کد مطلب 2467707

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