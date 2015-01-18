به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی عصر یکشنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی و آموزشی و توانمندسازی علمی دانش آموزان اظهار داشت: توسعه محیط پیرامونی و توجه به نیازهای مختلف شهرها و روستاهای اطراف صنایع همواره به عنوان یکی از اولویتهای وزارت نفت مطرح بوده است.
وی با اشاره به ارائه خدمات عامالمنفعه از آغاز فعالیتهای وزارت نفت در منطقه تاکنون اضافه کرد: وزارت نفت در عمل به مسئولیتهای اجتماعی عزمی راسخ داشته است و خدمات گستردهای در بخشهای سختافزاری صورت گرفته است.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تاکید کرد: همراهی مردم شهرستانهای پیرامونی صنعت نفت برای توسعه و به نتیجه رسیدن پروژههای وزرات نفت در بزرگترین میدان گازی جهان یک ضرورت است و مردم شهرستانهای پیرامون پارس جنوبی میزبانان شایستهای برای صنعت نفت بودهاند.
وی به بازید وزیر نفت از این منطقه اشاره کرد و افزود: مهندس زنگنه بر لزوم نخبه پروری و تربیت نیروی انسانی در این منطقه تاکید زیادی داشتند و ما نیز در این راستا برنامههای مختلفی را اجرا میکنیم.
یوسفی با اشاره به انعقاد تفاهم همکاری آموزشی با فرمانداران شهرستانهای عسلویه، کنگان و جم، اضافه کرد: توانمند سازی نیروی انسانی هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است و تلاش داریم خدمات علمی و آموزشی در راستای ارتقای سطح دانشی و علمی دانشآموزان ارائه شود.
وی از تلاش سازمان منطقه ویژه پارس برای تقویت دانشآموزان برای حضور موفق در کنکور و حضور در دانشگاههای خوب خبر داد و افزود: در گام بعدی نیز کمک هزینه تحصیلی به دانشآموزانی که در رشته های خاص و دانشگاههای معتبر پذیرفته میشوند، ارائه خواهد شد.
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