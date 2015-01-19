خروجی مصوبات شورای سلامت آبادان بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی عصر یکشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی آبادان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: چنانچه بخواهیم در شورای سلامت مصوبات خوبی را داشته باشیم باید خروجی مصوبات مشخص شود.

وی با بیان اینکه باید هدفگذاری داشته باشیم و نوع هدفگذاری ها مشخص باشد، تصریح کرد: به طور مثال چنانچه برای یک مدرسه برنامه 30 روزه در نظر گرفته شد، در پایان این مدت باید میزان پیشرفت ها و خروجی ها بررسی شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار آبادان ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته شبکه بهداشت داشته ایم و اکنون دانشکده پزشکی داریم و همچنین چندشهر زیر پوشش قرار دارند باید توان برنامه ریزی نیز افزایش یابد.

مولوی بيان کرد: دانشکده علوم پزشکی آبادان باید روی شاخص ها و مدیریت برنامه ریزی انجام دهد.

وی تاکید کرد: بهداشت و سلامت غذایی ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد به همين دليل باید ضمن اینکه آن را افزایش می دهیم، بررسی شود سهم ما از افزایش به چه میزان بوده است.