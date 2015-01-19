کاراته کا گلستانی قهرمان مسابقات کاپ آزاد فرانسه شد

اسماعیل جبله در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایمان سنچولی کاراته کا گلستانی تیم ملی ایران که به همراه باشگاه فرهنگی ورزشی صدرا زیرآب به نمايندگی از کشورمان در مسابقات جهانی و کاپ «آزاد آرلس پاريس» شرکت کرده بود توانست به مقام قهرمانی مسابقات دست یابد.

جبله افزود: سنچولی برای قهرمانی این مسابقات دور اول را با استراحت پشت سر گذاشت، دور دوم برابر حریفی از کشور میزبان با نتیجه هفت بر یک به پیروزی رسید و دور سوم را با پیروزی ۱۳ بر سه مقابل حریفی از غنا دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: این کاراته کا ملی پوش در دور چهارم توانست حریفی از گرجستان را با نتیجه ۵ بر صفر از پیش رو بردارد و راهی بازی فینال شود و در بازی نهایی نیز سنچولی توانست با شکست دو بر یک حریفی از کشور هلند قهرمان این مسابقات شود.

وی درباره عناوین به دست آمده این کاراته کا اهل شهرستان گالیکش اظهار کرد: دو طلای مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی امید، طلای کاپ آزاد جهانی یونان در سال ۲۰۱۱ در رده سنی جوانان، طلای مسابقات آسیایی هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۱ در رده سنی جوانان (تیم ایران برای اولین بار قهرمان آسیا شد)، طلای لیگ جهانی اندونزی در سال ۲۰۱۴ میلادی در رده سنی بزرگ‌سالان، طلای لیگ جهانی ژاپن در سال ۲۰۱۴ میلادی در رده سنی بزرگ‌سالان و طلای مسابقات جهانی آلمان در سال ۲۰۱۴ میلادی در رده سنی بزرگ‌سالان افتخارات مهم ایمان سنچولی بوده است.