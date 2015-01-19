معیار بایدها و نبایدهای جامعه آموزه های اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمصطفی حقی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با رسانه های استان، با تاکید بر اینکه می توان با ایجاد ذهنیت مثب در مردم تاثیر گذاشت، گفت: کارکنان نیروی انتظامی با بالابردن دانش قضائی خود را در کنار دانش تخصصی و انتظامی می توانند در مأموریت های خود موفق عمل کنند.

وی اسلام را معیار باید و نباید ها در جامعه دانست و با رد رفتار سلیقه ای در برخوردها، افزود: اگر فردی که در اموری همانند امور مالی متخصص و توانمند باشد اما دارای تقوا نباشد، آنچنان می تواند بر پیکره نظام لطمه وارد کند که شاید نتوان آن لطمه را به سادگی جبران کرد.

حجت الاسلام حقی اظهار کرد: ایمان و تقوا در عرصه مدیریت های ریز و کلان نظام اسلامی نقش مهمی دارند و خطر انسان بی سواد باتقوا به مراتب کمتر از انسان باسواد بی تقوا است.

وی افزود: مردم در مواجهه با مسئولان انتظامی و قضائی، رفتار ما را برابر با ایدئولوژی نظام می دانند و هر یک از رفتار ما می تواند رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی مردم از نظام را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به این که اقتدار پلیس اقتدار نظام است و در هیچ شرایطی نباید این اقتدار خدشه دار شود، اظهار کرد: برای آن که نظام به جایگاه والاتر برسد رفتار تک تک مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی و دستگاه قضائی مهم و مؤثر است.

وی تاکید کرد: اقتدار پلیس اقتدار نظام است و کسی که به اقتدار پلیس لطمه وارد کند در واقع به نظام خیانت کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان افزود: هر چه دانش قضائی کارکنان نیروی انتظامی بالاتر باشد، آنان می توانند در مواجهه نخست با مسائل و جرائم، با جمع آوری اسناد و مدارک محکم و تنظیم گزارش و صورتجلسه صحیح و کامل، سنگ بنای محکمی از پیگیری قضائی برای رسیدن مظلوم به حق خود را بنا کنند.