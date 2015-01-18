به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی عصر یکشنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی و آموزشی و توانمدسازی علمی دانش آموزان اظهار داشت: دانشآموزان به عنوان آیندهسازان کشور دارای اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و لازم است که تلاش ویژهای برای بهبود وضعیت آموزشی دانشآموزان صورت بگیرد.
وی با تقدیر از حمایتهای صنعت نفت از محیط پیرامونی، اضافه کرد: مهندس یوسفی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس نیز نگاه ویژهای به محیط پیرامونی داشته است و لازم است که از این تلاشها تقدیر کنیم.
فرماندار شهرستان کنگان در ادامه به نقش بسیار مهم برنامهریزی مدون آموزشی در تربیت نیروی انسانی و متخصص اشاره کرد و افزود: باید از فرصتی که برای تقویت بنیه علمی جوانان و نوجوانان فراهم شده است به بهترین نحو بهره بگیریم.
وی با اشاره به اقدامات موثر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در شهرستان کنگان، اذعان داشت: امیدواریم این تفاهم بتواند بسیاری از دغدغههای مردم شهرستان در زمینه آموزشی را رفع کند.
جمشیدی با بیان اینکه رویکرد اجتماعی وزرات نفت در استان بوشهر مثبت و سازنده است، تصریح کرد: با تعامل و همکاری مناسب شاهد استفاده مناسب از ظرفیتهای موجود خواهیم بود و فضا برای توصعه و پیشرفت فراهم میشود.
لازم به ذکر است که با حضور مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و فرمانداران شهرستانهای عسلویه، کنگان و جم تفاهم نامه همکاری های علمی و آموزشی و توانمد سازی علمی دانش آموزان امضا شد.
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