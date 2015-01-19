تمایل مادران گلستانی به سزارین نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی در جلسه شامگاه یکشنبه با اصحاب رسانه در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان با بیان این که دولت در صدد فراهم کردن زایمان طبیعی و امن است، گفت: آن چیزی که در سال های اخیر باعث شده خانم ها به فکر سزارین باشند طولانی شدن زمان زایمان، ترس و تبلیغات است.

محمدی در ادامه بیان کرد: در گذشته به دلایلی سزارین به جای زایمان طبیعی مورد تشویق قرار می‌گرفت ولی در تلاشیم تا بتوانیم در طرح تحول سلامت ۱۰ درصد شیوع سزارین را کاهش دهیم.

وی با بیان این که شاهد کاهش ۵ درصدی سزارین در استان بعد از طرح تحول سلامت بودیم، تصریح کرد: قبل از اجرای طرح تحول سلامت در بیش از ۹۰ درصد بیمارستان‎های گلستان زایمان سزارین انجام می‎گرفت‎ که با اجرای این طرح تحولات خوبی در استان شکل گرفته است.

محمدی افزود: در طرح تحول سلامت تعهداتی به دولت داریم که درصد هایی برای کاهش سزارین پیش بینی شده است که باید به آن برسیم.

۹۹۰ مادر باردار ستاره‎دار در استان شناسایی شده است

وی تصریح کرد: بیش از ۹۹۰ مادر باردار ستاره‎دار در استان شناسایی شده است که پیگیر هستیم در زمان بارداری مشکلی برای مادران به وجود نیاید و تیمی ورزیده اطلاعات این مادران باردار را به صورت آن لاین بررسی می کند.

محمدی با بیان این که زایمان یک پروسه فیزیولوژیک و جزئی از رفتارهای طبیعی مادران محسوب می‎شود گفت: زایمان طبیعی در موارد بسیار کمی مخاطراتی را برای مادر و فرزندان به وجود می آورد و دلایلی نظیر طولانی شدن زایمان، درد و ترس حین زایمان و تبلیغات در رغبت مادران به سزارین بی‎تاثیر نبوده که باید این مساله توسط رسانه‎ها به درستی فرهنگ‎سازی شود.

معاون درمان داشنگاه علوم پزشکی گلستان با بیان این که تمایل مادران به سزارین نگران کننده است گفت: متاسفانه سزارین در سال های اخیر تبدیل به یک فرهنگ شده است که یکی از علل آن زایمان در تاریخ‎های خاص بود که مادران را به سمت سزارین کشاند و مادران از رفتار فیزیولوژیک خود دور شدند.

وی بهترین زمان بارداری را از نظر سیستم درمانی بین ۲۰ الی ۳۵ سال عنوان کرد و افزود: مادرانی که در سنین بالا باردار شوند با خطر زیادی رو به رو هستند، لذا این افراد باید قبل از آنکه باردار شوند با پزشک خود مشورت کنند.