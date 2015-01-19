به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کوچک‌زاده در نشستی خبری به مناسبت ۲۹ دی، روز هوای پاک اظهار داشت: یزد استانی صنعتی است و سهم صنایع آلاینده یزد از آلایندگی سیار بسیاری از کلانشهرها بیشتر است.

وی با بیان اینکه متاسفانه یزد در زمینه آلایندگی جدی گرفته نشده است، عنوان کرد: بسیاری از مسئولان کشور متوجه آلاینده های یزد نیستند و نمی توانند این استان را در زمره استانهای آلوده تلقی کنند.

کوچک زاده با اشاره به اینکه طرح جامع کاهش آلودگی هوا از دولت قبل مصوبه گرفت و قرار بود اجرایی شود، خاطرنشان کرد: از آنها که یزد جزو کلانشهرها نبود، این طرح در آن اجرایی نشد و بودجه خوبی که می توانست در قبال این طرح وارد استان یزد شود، به این استان تعلق نگرفت و طرح های کاهش آلایندگی به مرحله اجرا نرسید.

وی با اشاره به اینکه استان یزد بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی، ۱۳ شهرک صنعتی و ۱۶ ناحیه صنعتی دارد دارد، افزود: اگر مجتمع ‌های دامداری، مرغداری‌ ها و گلخانه‌ ها را نیز به آنها اضافه کنیم، میزان آلاینده ‌های استان یزد بسیار است.

وی بیان کرد: اغلب واحدهای صنعتی استان یزد در محور یزد ـ اردکان مستقر شده‌اند و ضمن اینکه روزانه هزاران کامیون و خودرو از این محور عبور می‌کنند که این خود بر آلایندگی هوا می‌افزاید.

کوچک ‌زاده ادامه داد: آلاینده‌ های هوا ناشی از فعالیت کوره ‌های آجرپزی، کارخانجات کاشی و سرامیک و صنایع فولادی از یک سو آب‌ بر هستند و از سوی دیگر، به دلیل خشکی هوای یزد، آلایندگی‌هایی که ایجاد می‌کنند، بیش از مناطقی که رطوبت بالا دارند، اثرگذار است.

وی تاکید کرد: این صنایع باید به سمت اصلاح روش‌های تولید و استفاده از فیلترهای کاهش آلایندگی هوا بیایند ضمن اینکه باید از توسعه بی ‌رویه صنایعی نظیر کاشی و سرامیک و صنایع فولادی در یزد جلوگیری شود.

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان یزد با انتقاد از اینکه ۶۱ درصد واحدهای آجرپزی، ۸۳ درصد صنایع کاشی و سرامیک و ... در دشت یزد ـ اردکان واقع شده است، عنوان کرد: در استان یزد نه تنها در حوزه صنایع بی‌برنامه عمل شده بلکه در حوزه کشاورزی نیز بسیار بی‌برنامه پبشرفته‌ایم و به رغم کم‌آبی، هنوز شاهد کشت گیاهان پرآب‌خواه مثل یونجه و آبیاری غرقابی هستیم.

کوچک‌ زاده با بیان اینکه میزان SO۲ هوا در یزد در طول یک دهه گذشته ۲.۸ برابر شده است، افزود: SO۲ گاز صنعت و به طور مشخص برای کوره‌های آجرپزی است و حذف مازوت به عنوان سوخت به صورت موقت می‌تواند به کاهش این آلاینده کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود سه ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سه نقطه از یزد اظهار داشت: این ایستگاه ها به زودی به پنج مرکز خواهند رسید و ایستگاه هایی نیز در محورهای یزد ـ اردکان و میبد ـ اردکان راه اندازی خواهد شد.

کوچک زاده تصریح کرد: با راه اندازی ایستگاه ها به دنبال این هستیم که اطلاعات و آمار دقیق تری از میزان آلودگی هوا به رسانه ها و مسئولان ذیربط ارائه دهیم.