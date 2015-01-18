کیارستمی در بارسلونا به دانش آموزان درس سینما می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه های آموزشی با عنوان «فیلمسازی در بارسلونا با عباس کیارستمی» از ۲۷ فوریه تا ۱۰ مارس برگزار می شود.

کارگاه فیلمسازی عباس کیارستمی در فیلمخانه د کاتالونیا در بارسلونا برگزار می شود.

پنجاه دانش آموز ۵۰ فیلم کوتاه تحت نظارت کیارستمی با الهام از شهر بارسلونا می سازند.

این کارگاه به منظور توسعه خلاقیت فیلمسازان در حال ظهور برگزار می شود.



کیارستمی تا کنون بیش از ۲۰ فیلم، از جمله فیلم های سینمایی، فیلم های آموزشی کوتاه، مستند و همچنین یک سری فیلم تلویزیونی ساخته است.

او در سال ۱۹۹۷معتبر نخل طلایی جشنواره کن را برای فیلم خود «طعم گیلاس» دریافت کرد. این کارگردان فیلم های کپی برابر اصل (۲۰۱۰) و مثل یک عاشق (۲۰۱۲) را خارج از ایران ساخته است. نخل طلا برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن در جشنواره کن به ژولیت بینوش برای ایفای نقش در فیلم «کپی برابر اصل» اهدا شد.

فیلم دیگر کیارستمی «مثل یک عاشق» در سال (۲۰۱۲) در توکیو ساخته شده است.

کیارستمی علاوه بر کارگردانی شاعر، عکاس، نقاش، تصویرگر و طراح گرافیک نیز هست.