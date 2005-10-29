نيمه اول ديدار استقلال و سايپا به تساوي انجاميد// ذوب آهن تنها تيم پيروز 6 ديدار امروز در نيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين ديدار كه درحضور25 هزارتماشاگر وبه قضاوت مسعود مرادي برگزارشد، دوتيم عليرغم موقعيتهايي كه براي گلزني داشتند، در وقت اول به تساوي بدون گل دست يافتند.

درنيمه اول درمجموع تيم سايپا حملات بيشتري را به روي دروازه استقلال تدارك ديد و روي حركات مسعود شجاعي درعمق خط دفاعي استقلال بارها وحيد طالب لو را به واكنش وا داشت كه جدي ترين موقعيت سايپا در دقيقه 10 رقم خورد كه طالب لو يك موقعيت تك به تك را از مسعود شجاعي گرفت. سايپا درساير دقايق نيمه اول نيز صاحب موقعيتهاي خوبي براي گلزني شد كه با بي دقتي مهاجمان اين تيم ازدست رفت.

درمقابل استقلال نيز درچند نوبت روي ضد حملات توسط عنايتي صاحب موقعيتهاي نصف ونيمه شد كه دفاع خوب تيم سايپا كمتر اجازه داد تا مهاجمان استقلال دروازه اين تيم را تهديد كنند.

درنيمه اول ابراهيم صادقي ومحسن ارزاني ازمسعود مرادي كارت زرد دريافت كردند. همچنين درنيمه اول 5 ديدار امروزتنها اين تيم ذوب آهن بود كه شهيد قندي يزد را در زمين خودش شكست داد وساير ديدارها بدون گل به پايان رسيد.