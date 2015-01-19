آغاز وارش در شهر بهار نارنج/ جایزه ویژه پیامبر(ص) اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه وارش صبح امروز در حالی در مجتمع سینمایی بابل آغاز به کار کرد که به اعتقاد هنرمندان، این دوره از جشنواره پرترافیک ترین دوره وارش لقب گرفته است.

در این دوره جشنواره هزار و ۹۸ فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۱۱۰ فیلم از هنرمندان خارجی است. پس از پایان زمان ارسال آثار به دبیرخانه نیز هیأت انتخاب آثار بخش فرهنگ عامه، متشکل از «نادرمعصومی»، «وحیدنصیریان»، «الهام حسین‌زاده»، «کاظم ملایی» و «محمدحسین مهدویان» بررسی و ارزیابی آثار دریافت شده را آغاز کردند.

داوری این دوره جشنواره به عهده هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد ورهرام، جعفر صانعی مقدم، مهرداد زاهدیان، مهدی جعفری، شهرام مکری و وحید نصیریان است و بخش مهم جشنواره شامل جایزه صلح و دوستی است که به نام پیامبر مهربانی و عشق حضرت محمد مصطفی(ص) در جشنواره به فیمهای برتر داده می شود.

حجت الاسلام عباسعلی دبیر هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم وارش در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش یکی از رخدادهای سینمایی فیلم کوتاه است که از سال ۱۳۷۸در شهرستان بابل برگزار می شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان مازندران افزود: با آسیب شناسی از جشنواره سالهای گذشته و تجربیات کسب شده از شخصیتهای برجسته کشوری در شورای سیاست گذاری هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش استفاده می شود.

وی یکی از اهداف مهم این جشنواره را در بخش بین الملل را معرفی میراث مشترک اقوام حاشیه دریای خزر برشمرد و گفت: معرفی مولفه های این میراث در حوزه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد.

ابراهیمی اهداف برگزاری این جشنواره را، کشف استعدادهای تازه و نو در عرصه فیلم کوتاه، ترغیب فیلم سازان به موضوعات آیینی و دینی، معرفی میراث مشترک بین المللی ایران و ساکنین حاشیه دریای خزر، معرفی موضوعات فرهنگی با پیشینه فرهنگی و فرهنگ عامه، احیای ارتباط دوسویه بین فیلم سازان بیان کرد.

وی گفت: این جشنواره در ۳ بخش اصلی، بین الملل و ویژه برگزار می شود که شامل فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای تا ۴۰ دقیقه می شود و در بخش جنبی از فیلمسازان کردستان به عنوان فیلم سازان مهمان دعوت شده است.

ابراهیمی گفت: برگزاری نمایشگاه عکس و هنرهای تجسمی، برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات تخصصی و پژوهشی در حوزه فیلم و سینما و فرهنگ عامه از برنامه های جنبی این جشنواره برشمرد.

وی زمان برگزاری این جشنواره را ۲۹ دی تا ۲ بهمن ماه اعلام کرد و تصریح کرد: به مناسبت هفته وحدت فیلم هایی با مضوعات تعالیم بخش اسلام پخش خواهد شد. جایزه ترنوا نیز در بخش ویژه مازندران شناسی در نظر گرفته شده است و ۹۰ اثر در بخش ویژه به عنوان اثر برگزیده در بخشهای مختلف تجلیل خواهد شد.

وی گفت: از مجموع هزار و ۲۷۸ اثر ثبت شده، هزار و ۹۸ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و ۵۸ متقاضی ایرانی و ۱۱۰ متقاضی خارجی برای این جشنواره ثبت نام کرده اند. در بخش بین الملل ۱۶۸ اثر ایرانی و خارجی متقاضی شرکت بوده اند. کیوان کثیریان، خسرو معصومی، علی دنیوی ساروی و افسانه منادی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «وارش» حکم گرفتند.

وارش در زبان محلی مازندران به معنای باران است، پیشینه برگزاری جشنواره وارش به سال ۷۸ باز می گردد. وارش با فراز و نشیب هایی در دوره های مختلف اکنون جایگاهش را در سینمای ایران و جهان بازیافته است و فیلمسازانی از کشور و همسایگان دریای خزر برای شرکت در آن اعلام آمادگی کرده اند.

تنها در دوره هفتم، جشنواره بین المللی فیلم وارش در سینما انقلاب بابل برگزار شده و در دوره هشتم دوباره به محل قدیمی این جشنواره یعنی مجتمع سینمایی بابل منتقل شده است.

مجتمع سینمایی و فرهنگی بابل در سال های گذشته میزبان جشنواره وارش بود اما در جشنواره هفتم این رویداد در سینما انقلاب این شهر برگزار شد. کشف استعدادهای نو در تولید فیلم کوتاه، توجه و ترغیب فیلم سازان به موضوعات آیینی، دینی و فرهنگ عامه، تلاش برای احیای موضوعات فرهنگی با پیشینه های تاریخی و فرهنگ بومی، توجه به موضوعات مشترک میان اقوام ایران و کشورهای حوزه میراث مشترک و احیای ارتباط مؤثر و دوسویه میان فیلم سازان ایران و پدیدآورندگان آثار سینمایی کشورهای حاشیه دریای خزر به عنوان اهداف جشنواره بین المللی فیلم وارش مطرح شده است.

به گفته ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، این جشنواره را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با حمایت سازمان سینمایی کشور و با همکاری استانداری مازندران برگزار می کند.

وی با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه وارش در دو بخش های ملی و بین الملل گفت: این جشنواره در دو بخش ۵۰۰ میلیون ریال جایزه می دهد و در بخش ملی، فرهنگ عامه، ویژه، میراث مشترک اقوام حاشیه دریای خزر و جنبی به برگزیدگان و در بخش بین الملل به شش برگزیده قریب به ۵۰۰ میلیون ریال جایزه اهدا می کند که این جوایز در بخش بین الملل به صورت دلار خواهد بود.

هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در سه بخش اصلی، جنبی و ویژه برگزار می شود که بخش اصلی جشنواره که با محوریت فرهنگ عامه برگزار می شود، اختصاص به فیلم های کوتاهی دارد که فیلم سازان کشورمان با موضوعات مستند، داستانی، پویانمایی و تجربی تولید کرده اند. فیلم هایی که آداب و رسوم، باورها، افسانه ها و آیین های اصیل مردم ایران زمین را دستمایه تولید قرار داده اند.

بخش جنبی جشنواره نیز همه ساله به یکی از استان های کشور اختصاص دارد که میهمان جشنواره وارش هستند. امسال در بخش جنبی آثار منتخب فیلم سازان استان کردستان با موضوع آزاد و غیر رقابتی به نمایش درخواهد آمد و بخش ویژه و بین الملل جشنواره فیلم وارش اختصاص به میراث مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر دارد که در تولیدات خود مؤلفه های مشترک مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی را مورد توجه قرار داده اند.

با توجه به تقارن برگزاری هشتمین جشنواره فیلم وارش با هفته وحدت جایزه صلح و دوستی با محوریت پیامبر اکرم(ص) در بخش ویژه مورد لحاظ قرار گرفته است. با توجه به تقارن برگزاری هشتمین جشنواره فیلم وارش با هفته وحدت جایزه صلح و دوستی با محوریت پیامبر اکرم(ص) در بخش ویژه مورد لحاظ قرار گرفته است.

نمایش آثار با موضوع آزاد درباره مازندران در زمینه های معرفی فرهنگ، هنر، تاریخ، دفاع مقدس، ایثار و... نیز یکی دیگر از بخش های جشنواره است. حداکثر زمان فیلم های ارسالی در بخش مستند ۴۰ دقیقه، داستانی ۳۰ دقیقه و پویانمایی و تجربی ۱۵ دقیقه تعیین شده است.

آمارهای این گونه نشان می دهد که «وارش» نتوانست در سال های قبل آن طور که انتظار می رفت راه در پیش گرفته را ادامه دهد و بنا به دلایلی از شتابش کاسته شد، اما به نظر می رسد امسال قرار است این جشنواره با عزمی جزم و تلاشی فراگیر توانسته مازندران را میزبان آثار تولیدی هنرمندان سراسر کشور و کشورهای همسایه کند. این رویداد سینمایی کشور قرار است در هشتمین دوره برگزاری، در کنار توجه به تولیدات ملی در عرصه فیلم کوتاه، میزبان فیلمسازان کشورهای حاشیه دریای مازندران نیز باشد.

به گزارش مهر، نخستین برگزاری جشنواره فیلم «وارش» به دی ماه سال ۷۸ بر می گردد که با تلاش تعدادی از هنرمندان جوان شهر بابل و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد. در آن سال «وارش» به نخستین جشنواره فیلم سال ۲۰۰۰ میلادی لقب گرفته بود و ۲۷۲ اثر برای حضور در آن معرفی شدند. وارش دوم ۱۴ مهر ۷۹ فعالیت خود را با حضور فیلمسازان استان های خراسان، گیلان، مازندران، سمنان و گلستان و نمایش ۵۲ فیلم در بخش اصلی ۱۰ فیلم در بخش جنبی از مجموع ۳۰۶ اثر ارسال شده به دبیرخانه آغاز کرد اما از این دوره به بعد «وارش» به صورت یک جشنواره دوسالانه روند اجرایی خود را ادامه داد. نیمه سوم شهریور ۸۱ «وارش» سوم با افزایش چشمگیر آثار به دبیرخانه جشنواره فرستاده شد.

دوره چهارم جشنواره فیلم کوتاه «وارش» از ۱۹تا ۲۳ مهر ۸۳ و با گستره ای بین المللی برگزار شد. در این دوره فیلمسازانی از کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و گرجستان آثار خود را به «وارش» آوردند تا در مجموع ۹۲۷ اثر کوتاه سینمایی به این جشنواره راه یابد.

در پنجمین دوره این جشنواره که با یک سال تاخیر از ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند ۸۶ برگزار شد، ۷۱۳ فیلمساز از سراسر کشور هزار و ۶۸ اثر را به دبیرخانه جشنواره فرستادند. ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه «وارش» هم مانند دوره پنجم پس از ۳ سال ۲ تا ۵ آبان ۸۹ با ۸۳۷ فیلم دریافتی در مجتمع سینمایی ارشاد بابل برگزار شد. «وارش» هفتم هم در روزهای پایانی مهر سال ۹۱ با ۷۶۶ فیلم کوتاه داخلی فعالیت خود را آغاز کرد.

روند صعودی «وارش» تا دوره پنجم و برگزاری بین المللی این جشنواره و افزایش دوره ای تعداد آثار دریافتی دبیرخانه این جشنواره تا دوره پنجم، امیدها را برای ثبت جشنواره ای بزرگ به نام مازندران در صنعت سینمای بین المللی زنده کرد.

هشتمین جشنواره فیلم «وارش» امسال در قالبی گسترده تر از سال های گذشته آغاز شد.