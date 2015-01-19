سفر هیئت اسرائیلی به هند برای تقویت مناسبات دو جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، هیئتی وابسته به « مرکز امور عمومی جروزالم» با هدف تقویت مناسبات راهبردی تل آویو-دهلی نو به زودی راهی هند می شود.

هیئت مذکور در این سفر قصد دارد توافقنامه هایی در زمینه همکاری اتاق های فکر با طرف هندی به امضا برساند. رایزنی در مورد وضعیت امنیتی منطقه و نیز تحولات پاکستان و ایران از جمله محورهای گفتگوهای این هیئت با طرف های هندی عنوان شده است.

«دور گلد» رئیس این هیئت و سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در این رابطه گفت: اسرائیل و هند علایق راهبردی مشترک زیادی دارند و هر دو با تهدیدهای تروریستی و بحران های منطقه ای مواجه هستند. وی ابراز امیدواری کرد این سفر برای ایجاد زمینه همکاری های بیشتر در زمینه های راهبردی موثر واقع شود.