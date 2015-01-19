حمایت و مشارکت در ترویج فرهنگ جهاد و شهادت از وظایف مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، علي رضايي ظهر دوشنبه در جلسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا که پیرامون بررسی برگزاری طرح یادواره شهدای محله ای برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا لازمه بیداری و بصیرت افزایی نسل جوان است و در این راستا برگزاری یادواره های شهدا بسیار تاثیر گذار است.

رضایی از برگزاری طرح یادواره شهدای محله ای در محلات مختلف شهر همدان خبر داد و افزود: باید برای هماهنگی و برنامه ریزی درست و اجرای این طرح جلسه ای با حضور نمایندگان سازمانها و ارگانهای مربوطه در این زمینه برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه امروز همه ما در برابر ارزش ها و آرمان های انقلاب مسئولیم، اضافه کرد: باید یاد و خاطره شهدا را به عنوان بزرگترین پاسداران آرمان های انقلاب زنده نگه داشت که برگزاری یادواره ها یکی از اقدامات فرهنگی است.

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان افزود: نسل جوان نیاز به شناخت رشادت ها، دلیریها و تلاش های جوانان این مرز و بوم در سال های ابتدایی انقلاب و دوران جنگ تحمیلی دارد که برگزاری یادواره های شهدا می تواند این مفاهیم معرفتی را در اختیار این نسل قرار دهد.

علی رضایی با اشاره به اینکه یادواره های شهداء در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار موثر است، گفت: اگر یادواره به درستی برنامه ریزی و هدایت شوند می تواند اثر گذاری بیشتری را در جامعه و در بین نسل جوان و نوجوان داشته باشد.