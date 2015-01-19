تخصیص ۴ میلیارد تومان اعتبار برای سد لاستیکی سرخرود

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آب یکی از مشکلات و مسائل اصلی مردم منطقه است و پیگیری ها و مذاکرات مکرر برای حل آن داشتیم که مقرر شد برای سد هراز در سال ۹۴ بودجه خوبی در نظر گرفته شود و در نظر داریم سهم هراز را دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه هایش اشتغال در منطقه است، تصریح کرد: نباید سیاستهای مسئولان منجر به بیکاری یا کاهش کار شود.

وی خواستار استفاده از تمام ظرفیتها شد و از مسئولان خواست مشکلات را ارائه تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه برخی از روستاهای منطقه مشکل آب دارند اظهار داشت: مبلغ ۷.۵ میلیارد تومان بودجه پروژه آب و فاضلاب شهر محمودآباد است، ضمن اینکه مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان برای تامین آب شهرستان محمودآباد تخصیص داده شده است.

فیاضی عنوان کرد: روستاهایی مثل خشت سر، آزادمون، وزرا محله مشکل آب دارند که با شارژ همین مبلغ امیدواریم نگرانی مردم آن مناطق کمتر شود.

فیاضی با اشاره به ترافیک شهرهای ساحلی در ایام تعطیلات، تکمیل کنارگذرهای شرقی و غربی محمودآباد را از اولویتهای این شهردانست و افزود: در بودجه ۹۴ در کمیسیون تلفیق درحال پیگیری هستیم تا مبلغی برای کنارگذر شرقی محمودآباد درنظر بگیریم تا حداقل یک قسمت آن باز شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد احداث پل روگذر در تقاطع کنار گذر غربی خبر داد و افزود: جلسه ای با وزیر نفت و معاون ایشان برگزار شد که قول مساعد دادند و اخیرا مقرر شد وزیران نفت و راه و شهرسازی مذاکره تا نحوه تخصیص اعتبار مشخص شود.

فیاضی حل مشکلات شهرک صنعتی را یکی دیگر از برنامه های خود ذکر و اظهار داشت: شهرک صنعتی شهدای محمودآباد شهرک مهمی بوده که دارای ظرفیتهای بالایی است ولی کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.

فیاضی گفت: تامین اعتبار آسفالت و برق و احداث تصفیه خانه آن دردستور کار ماست یک نیروگاه ۲۵ پیش بینی کردیم که زمین آن در شهرک آماده است.