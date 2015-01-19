به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی عصر یکشنبه در بازدید از مراحل اجرایی سد دالکی شهرستان دشتستان اظهار داشت: توسعه سدها در استان بوشهر به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهم در مقابله با مشکلات آب در دستور کار است.

وی با اشاره به اجرای عملیات ساخت دو تونل انحرافی ورودی و خروجی آب رودخانه دالکی، گفت: این تونل‌ها به منظور انحراف و تغییر مسیر آب برای اجرای سازه اصلی سد اجرا می‌شوند .

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر با بیان اینکه مراحل اجرایی ساخت تونل‌ها پس از خاکبرداری انفجارها انجام می‌شود، افزود: ساخت این سد نقش بسیار مهمی در آبرسانی به نخیلات شهرستان دشتستان خواهد داشت.

وی با اشاره به آبیاری بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و نخلستان‌های دشتستان با این سد، تصریح کرد: سد دالکی امکان تولید برق را نیز دارد که دارای ظرفیت ۲۴ مگاوات است.

رجایی اعتبارات اجرای این سد را سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در مدت چهار سال عنوان کرد و افزود: از مهمترین مزایای ساخت این سد را می‌توان به تامین آب کشاورزی، جلوگیری از هدررفت سیلاب‌ها و کاهش خسارات و اشتغال‌زایی عنوان کرد.

ارسلان زارع فرماندار دشتستان نیز به اهمیت بالای این سد اشاره کرد و افزود: توسعه و رونق کشاورزی و اشتغال زایی در منطقه از مهمترین اهداف اجرای این سد است که امیدواریم طبق برنامه زمان‌بندی اجرا شود.