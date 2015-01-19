مردم قم حامی و پشتیبان تیم والیبال سفیر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید آخوندزاده پس از پیروزی تیمش برابر ملوان تهران در لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور که شامگاه یکشنبه رخ داد اظهار داشت: بازیکنان سفیر در بازی امروز بازی کم نقصی به نمایش گذاشتند و انتظاری که از بازیکنان داشتیم برآورده شد البته آنالیزی که از بازی حریف داشتیم به پیروزی ما برابر ملوان نیروی دریایی کمک زیادی کرد.

وی افزود: حضور بازیکنان جدید و با تجربه ما نقش پررنگی در ادامه موفقیت‌های سفیر داشت و می‌توان گفت این بازیکنان، بار تیم را بر دوش کشیدند و از نظر روانی به تیم اعتماد به نفس داده‌اند.

سرمربی تیم والیبال سفیر قم گفت: سفیر تیمی بسیار جوان بسته شد و هدف ما این بوده که تیمی قدرتمند برای سال‌های آینده بسازیم و این نفرات جوان به حضور چند بازیکن با تجربه به تیمی قدرتمند تبدیل شده‌اند و سفیر این ظرفیت را دارد که در بازی‌های آینده هم پیروز شود.

آخوندزاده بیان داشت: اعتقاد دارم که اگر در نیم فصل نخست بازی‌های زیادی را واگذار کردیم الزاما به این دلیل نبوده که تیم‌های حریف از ما بهتر بوده‌اند بلکه این خود ما بودیم که بیش از حد اشتباه کردیم و ست‌ها را پس از دیگری به حریفان دادیم.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات تیم سفیر قم این است که تماشاگران استقبال خوبی از بازی‌های نداشته‌اند و به نوعی می‌توان گفت ما هم در بازی‌های خانگی و هم خارج از خانه مهمان هستیم در حالی سفیر قم به حمایت مردم و تماشاگران قمی نیاز دارد و این تیم متعلق به مردم قم است.

سرمربی تیم والیبال سفیر قم تصریح کرد: سفیر ظرفیت خوبی دارد و بازیکنان رده سنی پایه سفیر از قم می‌توانند در آینده کمک خوبی برای تیم بزرگسالان سفیر باشند اما انتظار من این است که این تیم بیش از گذشته مورد حمایت مسئولان باشد.