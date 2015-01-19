نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در ۸ نقطه مازندران برپا می شود

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به اینکه دو کمیته قرآنی و کمیته هیئت های مذهبی و تشکل های دینی به عهده ماست لذا در این جلسه توجیهات لازم صورت گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، استفاده از روحانیون را یکی دیگر از برنامه های این سازمان ذکر کرد و با اشاره به تجربه سالهای گذشته افزود: با جامعه المصطفی قم هماهنگ شده و ۱۰ طلبه زن ومرد به استان آمده و در مدارس و مساجد از وجود آنها استفاده خواهد شد

حجت الاسلام شکریان با بیان اینکه شرکت در انتخاب مداحان ۳۰ درصر رشد داشت به برگزاری انتخاب مداحان اشاره و افزود: در دوره گذشته ۱۴۰۰ نفر در انتخابات شرکت کردند ولی امسال با رشد ۳۰ درصدی تعداد ۱۹۰۰ نفر در انتخابات مداحان شرکت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بر ارتقای کیفیت کار مداحان تاکید کرد و ادامه داد: در این دوره افراد شاخصی آمدند و لازم است آموزشکده های مداحی در هر شهرستان دایر تا آموزش روال خاصی داشته و در چارچوب خاصی باشد.