کاله جوان آمل سودای لیگ برتر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاظمی شامگاه یکشنبه پس از برتری خانگی ۳ بر صفر برابر تیم نیشابور در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینكه كاله جوان تیم خوبی را روانه لیگ دسته اول كرده است گفت: بازی رفت را در خارج از خانه باختیم وبا یك شكست تلخ به آمل بازگشتیم كه امروز توانستیم با نمایش زیبای بازیكنان كاله جوان بازی را به سود خود به پایان برسانیم.

سرمربی كاله جوان از كم تماشا بودن بازی های خانگی كاله جوان گلایه و عنوان كرد: آملی ها برای دیدن بازی های كاله جوان به سالن نمی آیند واقعا تیم ما دو هفته است كه صدر نشین است و اگر هواداران حمایت كنند مطمئنا به لیگ برتر صعود خواهیم كرد.

كاظمی خاطرنشان كرد: آملی ها بازی های لیگ برتر در تلویزیون را به بازی های لیگ دسته یك ترجیح می دهند و به همین خاطر است كه هواداران به سالن نمی آیند.

نماینده مازندران در هفته یازدهم لیگ دسته اول والیبال انتقام شکست بازی رفت را از حریف نیشابوری خود در آمل گرفت.