برف زمستانه در شیراز باریدن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعاتی پیش برف زمستانی در برخی از مناطق شیراز آغاز شد.

اگرچه بارش برف در این ساعت چندان وسیع و شدید نیست اما در فصل سرمای امسال این اولین بارش برف محسوب می شود.

این در حالیست که استان فارس و شهر شیراز طی سالهای اخیر با خشکی شدید مواجه شده است.

هواشناسی فارس نیز آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و بارش متناوب باران و (برف در نقاط سردسیر و مرتفع) گاهی رگبار و رعد و برق با امکان آب گرفتگی معابر و اختلال در جاده های مواصلاتی به ویژه گردنه ها و نواحی کوهستانی را برای استان پیش بینی شده است.

در حال حاضر بارش برف در مناطقی نظیر شهرک صدرا ادامه دارد.