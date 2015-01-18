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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۲۲:۵۴

برف زمستانه در شیراز باریدن گرفت

برف زمستانه در شیراز باریدن گرفت

شیراز- بارش برف در بیست و هشتمین روز زمستان، در شیراز باریدن گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعاتی پیش برف زمستانی در برخی از مناطق شیراز آغاز شد.

اگرچه بارش برف در این ساعت چندان وسیع و شدید نیست اما در فصل سرمای امسال این اولین بارش برف محسوب می شود.

این در حالیست که استان فارس و شهر شیراز طی سالهای اخیر با خشکی شدید مواجه شده است.

هواشناسی فارس نیز آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش  باد و بارش متناوب باران و (برف در نقاط سردسیر و مرتفع) گاهی رگبار و رعد و برق با امکان آب گرفتگی معابر و اختلال در جاده های مواصلاتی به ویژه گردنه ها و نواحی کوهستانی را برای استان پیش بینی شده است.

در حال حاضر بارش برف در مناطقی نظیر  شهرک صدرا ادامه دارد.

کد مطلب 2467753

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