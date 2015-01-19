روز غزه فرصتی برای رساندن فریاد مظلومیت و حق طلبی به گوش جهانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، روز غزه مانند روز جهانی قدس فرصتی است که فریاد مظلومیت و حق طلبی مردم مظلومش به گوش جهانیان برسد، بخاطر سرپوش گذاشتن رسانه‌های غربی بر جنایات رژیم صهیونیستی و از طرفی بخاطر حماسه آفرینی مردم مظلوم غزه در دفاع از سرزمینشان ۲۹ دی ماه با نام روز ملی غزه نامگذاری شده است.

نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره شعار دفاع از مظلومین را سرلوحه امور قرار داده و مسئله فلسطین و دفاع از مسلمانان آن سرزمین از دغدغه‌های مردم ایران اسلامی بوده است.

غزه نمادی از مظلومیت جامعه اسلامی در قرون اخیر است

حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در جریان فلسطین دو موضوع قابل تأکید داریم، یکی جریان مظلومیت غزه و دیگری جریان بیت المقدس است.

وی ادامه داد: بیت المقدس به عنوان مسجد و قبله اول مسلمانان از اهمیت خاصی برخوردار است و ما مسلمانان هیچ گونه تعارضی را به بیت المقدس برنمی‌تابیم‌.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: بیت المقدس در اندیشه دینی ما جنبه استراتژیک دارد و هیچ گاه اجازه تعرض به نواز غزه و بیت المقدس را نخواهیم داد.

حجت الاسلام یوسفی مقدم تصریح کرد: غزه نمادی از مظلومیت جامعه اسلامی در قرون اخیر است و نشان‌گر این مطلب است که مردم غزه به رغم همه فشارها و سختی‌ها در برابر دشمن مقاومت کردند.

مردم غزه با ایمان راسخ در برابر دشمنان ایستاده‌اند

وی گفت: دشمنان اصل موضوعیت غزه را نمی‌پذیرند، البته ناگفته نماند که رژیم صهیونیستی با اصل اسلام مشکل مشکل دارد و به همین خاطر این جنایات‌های وحشیانه را مرتکب می‌شود.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد: مردم غزه با وجود فشارهای اقتصادی و جنگی که بر آنان تحمیل شده است با ایمان راسخ در برابر دشمنان ایستاده‌اند.

حجت الاسلام یوسفی مقدم با بیان اینکه غزه نماد مقاومت هست همچنان که نماد مظلومیت جوامع اسلامی است، بیان کرد: در جهانی زندگی می‌کنیم که سخن از حقوق بشر است اما بشر به راحتی زیر پا لگدمال می‌شود.

وی ادامه داد: عده‌ای در جهان از آزادی دم می‌زنند، اما خودشان مردم بی‌گناه را در حصر اقتصادی قرار می‌دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: غزه بدلیل دیگری نماد مظلومیت جامعه فلسطین است و آن ستم و غفلتی است که حاکمان امت اسلامی نسبت به این مظلومان دارند.

حجت الاسلام یوسفی مقدم ادامه داد: حاکمان اسلامی کسانی هستند که در حق مردم غزه ظلم کردند و همیشه سر سفره دشمنان غزوه می‌نشینند و برای از بین بردن مردم غزه با دشمنان همکاری می‌کنند.

وظیفه همیشگی مسلمانان است که از بیت المقدس مراقبت و از مردم غزه دفاع کنند، زیرا بیت المقدس نمادی از قداست دینی است وی بیان کرد: متأسفانه یکی از مشکلات جامعه اسلامی این است که هرجا مسلمانان برای آزادی به پا می‌خیزند حاکمان آنان در برابرشان می‌ایستند، و به جای حمایت مظلومان، با دشمنان خویش همراه می‌شوند.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: غزه نماد مظلومیت و مقاومت جمعی از امت اسلام است، در این میان جمهوری اسلامی ایران با اقتدار تمام از اینان دفاع می‌کند.

حجت الاسلام یوسفی مقدم در پایان گفت: اگر خداوند عنایت کرد و مردم غزه از زیر بار ظلم و ستم رها شدند، وظیفه همیشگی مسلمانان است که از بیت المقدس مراقبت و از مردم غزه دفاع کنند، زیرا بیت المقدس نمادی از قداست دینی است.

مژگان فرهنگیان