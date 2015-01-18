زلزله «سیاسی» در وزارت ورزش و جوانان/ شاید یک مدیر مطرح دیگر هم برود!

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر بازداشت و دستگیری سه مدیر از مجموعه وزارت ورزش و جوانان از سوی این وزارتخانه سوالاتی را در ذهن علاقمندان به ورزش ایجاد کرد و البته ابهاماتی را هم در مورد این اقدام بوجود آورد که چرا این وزارتخانه دست به چنین اقدامی زد.

با وجود اینکه از سوی حراست این وزارتخانه جزئیات این بازداشت ها اعلام شد، اما به طور واضح و مشخص اعلام نشد این افراد دست به چه اقداماتی زدند و چه رفتاری داشته اند که منجر به بازداشت و دستگیری شده است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که مدیرانی که نامی از آنها برده نشد، از سوی مقامات قضایی بازداشت شدند و وزارت ورزش و جوانان خیلی در این مورد تاثیرگذار نبود.

شاید انتشار این خبر از سوی پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان در اولین ساعات صبح روز یکشنبه فراری روبه جلو از سوی این وزارتخانه بود تا خود را در مبارزه با فساد اداری مصمم و پیگیر نشان دهد. با این حال هنوز ابهامات زیادی در مورد این اتفاق وجود دارد که باید از سوی وزارت ورزش و یا مقامات قضایی شفاف شود.

اما این پایان ماجرای رخ داده در وزارت ورزش نیست و به نظر می رسد اتفاقاتی که پیرامون حامی مالی استقلال و پرسپولیس رخ داده تبعات جدیدی برای این وزارتخانه خواهد داشت. هنوز به درستی مشخص نیست وضعیت حمیدرضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس چه خواهد شد و وی بر اساس کدام اتهامات در زندان بسر می برد.

با این حال به نظر می رسد برخی تغییرات دیگر که بی ارتباط با موضوع «سیاسی» نیست در وزارت ورزش و جوانان رخ خواهد داد و این احتمال وجود دارد که طی روزهای آینده یکی دیگر از مدیران مطرح و سرشناس این وزارتخانه هم از سمتش کنار گذاشته شود و یا به بهانه ای دیگر ناچار به قطع همکاری با وزارت ورزش و جوانان شود.

این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان چند روزی است راهی قطر شده تا مسابقات جهانی هندبال را از نزدیک تماشا کند.