بارسلونا با هت تریک مسی در خانه لاکرونیا پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا یکشنبه شب در زمین تیم دپورتیوو لاکرونیا 4 بر صفر پیروز شد تا با یک بازی بیشتر نسبت به رئال مادرید به یک امتیازی این تیم باز گردد. در این دیدار لیونل مسی با زدن سه گل در دقایق 10، 33 و 62 هت تریک کرد. دیگر گل بارسا در دقیقه 83 به اشتباه توسط بازیکنان حریف وارد دروازه خودی شد. بارسا با این برد 44 امتیازی شد و با یک امتیاز اختلاف نسبت به رئال مادرید در رده دوم جدول رده‌بندی لالیگا باقی ماند.

در یکی دیگر از بازیها تیم اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ویسنته کالدرون با حساب 2 بر صفر از سد گرانادا گذشت. ماریو مانژوکیچ(34- پنالتی) و رائول گارسیا(88) زننده گل‌های این تیم بودند. شاگردان سیمئونه اکنون با 41 امتیاز تیم سوم جدول رده‌بندی هستند.