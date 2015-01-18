به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان که بامداد امروز دوشنبه به همراه تیم فوتبال پرسپولیس از امارات به تهران برگشت، ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در فرودگاه گفت: اردوی خوبی در امارات داشتیم که به خاطر دوری از دبی اردوی بی حاشیه ای را برگزار کردیم و بازیکنان تنها به فکر تمرین بودند.

وی ادامه داد: ما در این اردو دو بازی تدارکاتی برگزار کردیم که قصد داشتیم در این بازیها عیار تیم را محک بزنیم. این اردو در ادامه تمرینات ما در تهران بود و قطعا در برگشت به ایران هم چند بازی تدارکاتی دیگر برگزار خواهیم کرد تا تیم را به طور جدی محک بزنیم.

درخشان در مورد تیم هایی که در اردوی امارات با آنها بازی کردند گفت: پاختاکور ازبکستان تیم خوبی بود که نسبت به دیدار با تیم اماراتی بهتر بود. بااین حال قصدداشتیم در این دو بازی تاکتیک هایی که مد نظر داشتیم را به اجرا درآوریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد بازیکنان جدید تیم راضی هستید گفت: آنطور که می خواستم نبودند و راضی نیستم. با این حال آنها این فرصت را دارند که در تمرینات آینده عملکرد بهتری داشته باشند. البته سایر بازیکنان هم باید به این بازیکنان جدید کمک کنند تا سریعتر با شرایط تیم هماهنگ شوند.

حمید درخشان خبرهایی که در مورد پیام صادقیان و اتفاقات حاشیه اردو به تهران مخابره شد را رد کرد و گفت: اصلا اتفاق حاشیه ای در اردوی ما رخ نداد و خبرهایی که منتشر شده بود صحت نداشت. صادقیان هم چند روز بیمار بود و پس از بهبودی با اجازه کادر فنی در تمرینات شرکت کرد. قطعا بازیکنی که حاشیه داشته باشد جایش در پرسپولیس نیست و همانطور که گفتم مشکلی در این اردو نداشتیم.

وی با بیان اینکه یک بازیکن ازبکستانی روز سه شنبه برای حضور در تمرینات پرسپولیس به تهران خواهد آمد در مورد پیشنهاد تیم کویتی به مهدی طارمی گفت: طارمی باید کمی صبرکند چرا که قطعا در آینده پیشنهادهای بهتری خواهد داشت و می تواند به تیم های بزرگتری برود.